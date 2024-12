Un journaliste cubain impressionné par la maturité de l'Armée populaire du Vietnam

À l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944 - 2024), le journaliste et écrivain cubain Luis Manuel Arce Isaac a exprimé son admiration pour la maturité de cette force militaire lors d'un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à La Havane.

Luis Manuel Arce Isaac qui était correspondant de guerre au Vietnam, au Laos, au Cambodge et au Nicaragua, a souligné que l'Armée populaire du Vietnam a remporté des victoires historiques contre des puissances mondiales comme la France, le Japon et les États-Unis, devenant une armée moderne et d'élite grâce à son expérience et sa stratégie. Il a également salué la politique de défense dite des "quatre non" du Vietnam: ne pas participer aux alliances militaires ; ne pas s'associer à un pays pour combattre un autre ; ne pas permettre à des pays étrangers d'établir des bases militaires ou d'utiliser le territoire vietnamien pour combattre d'autres ; ne pas recourir à la force ni à la menace d'y recourir dans les relations internationales du Vietnam.

En outre, le journaliste cubain a loué la participation active du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son rôle majeur sur la scène internationale. Le pays a participé activement et assumé de nombreuses positions importantes au sein des organisations internationales, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et a été élu à deux reprises membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (mandat 2023) - 2025), contribuant ainsi à la protection des intérêts nationaux, notamment au maintien et au renforcement de la paix et de la sécurité, à la création d'un environnement de développement favorable, à la promotion d'une intégration internationale de plus en plus profonde.

Isaac a également souligné que la coopération de défense entre le Vietnam et Cuba ne cesse de se renforcer, contribuant ainsi au développement mutuel des deux nations.

Le journaliste Luis Manuel Arce Isaac avait reçu l'Ordre de l'amitié et l'Insigne Hô Chi Minh décernés par le Conseil des ministres pendant la guerre. Il avait occupé le poste de vice-président de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam pendant près d'un demi-siècle. -VNA/VI