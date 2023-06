Un journaliste allemand publie un nouveau livre sur la guerre au Vietnam en 1972

Le journaliste allemand vétéran Hellmut Kapfenberger vient de publier un nouveau livre sur le Vietnam. Le livre contient les archives et les images réelles que l'auteur lui-même a recueillies sur la guerre au Vietnam en 1972, lorsqu'il était journaliste résident pour l'agence de presse DNA de la République démocratique allemande (RDA) et le journal " Neues Deutschland" (Nouvelle Allemagne) à Hanoï.

La couverture du livre intitulé "Vietnam 1972. Ein Land unter Bomben. Mit Notizbuch und Kamera im Norden unterwegs (Vietnam en 1972. Un pays sous les bombes. Avec un carnet et un appareil de photo dans les sentiers du Nord). Photo : VNA La cérémonie de lancement du livre, organisée par la maison d'édition Wiljo Heinen à Berlin, a attiré l'attention de nombreux allemands qui s'intéressent au Vietnam et à la juste guerre du peuple vietnamien contre les impérialistes américains. Le livre intitulé "Vietnam 1972. Ein Land unter Bomben. Mit Notizbuch und Kamera im Norden unterwegs (Vietnam en 1972. Un pays sous les bombes. Avec un carnet et un appareil de photo dans les sentiers du Nord). Le livre de 256 pages présente un grand nombre d'écrits et 36 photos que l'auteur a prises dans le Nord du Vietnam, apportant aux lecteurs un panorama et une image fidèle de la guerre de résistance du peuple vietnamien, en particulier lors de la lutte acharnée de 1972.

Dans sa première partie, le livre passe en revue les étapes majeures de l'histoire de la révolution vietnamienne de 1945 à 1965, lorsque les États-Unis ont commencé à amener leurs premières troupes au Sud du Vietnam et à bombarder le Nord, forçant le Vietnam à s'asseoir à la table des négociations.

L'auteur a souligné que les États-Unis ont pulvérisé l'agent orange/dioxine (AO) au Vietnam non pas à partir de 1965 mais dès 1961 et ont duré jusqu'en 1971. La pulvérisation de ce produit chimique toxique a laissé des conséquences dévastatrices sur le peuple vietnamien et sa progéniture.

S'exprimant lors du lancement du livre, le ministre conseiller vietnamien Chu Tuan Duc a hautement apprécié les sentiments profonds que le journaliste Kapfenberger a exprimés envers le Vietnam. Il a dit que ce que le journaliste a écrit sur le Vietnam aiderait les amis et lecteurs allemands à mieux comprendre le Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir les bonnes relations saines entre les peuples des deux pays.



Né en 1933, le journaliste Kapfenbergerer, a passé deux mandats en tant que correspondant résident au Vietnam dans les périodes 1970-1973 et 1980-1984. De retour chez lui, il a activement rejoint les activités de solidarité avec le Vietnam et a passé du temps à collecter des documents et à écrire de nombreux livres sur le Vietnam, tels que "Berlin - Bonn - Saigon - Hanoï", "Vietnam - La guerre de 30 ans 1945-1975" , "la piste Ho Chi Minh ", "Biographie politique du président Ho Chi Minh",... Il a écrit des centaines d’articles et de reportages sur le Vietnam ; a apporté une contribution importante à la promotion du mouvement de solidarité avec le Vietnam qui a prospéré à la fois pendant la guerre ainsi que dans les premières années de la reconstruction du pays.

Le journaliste Kapfenbergerer s’est vu décerné l’Ordre de l'amitié du président du Vietnam pour ses réalisations exceptionnelles dans la construction, la consolidation et le renforcement de l'amitié et de la coopération multiforme entre les deux pays.