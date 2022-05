Un journal lao met en lumière la visite officielle du président de l'AN vietnamiene

Le journal Pasaxon, l'organe du Parti révolutionnaire populaire lao (LPRD), a publié un article sur la visite officielle au Laos du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Huê, le décrivant comme un événement important dans l'histoire des relations traditionnelles entre les deux pays.

Selon l'article, intitulé "Les relations Laos-Vietnam s'approfondissent", la visite se déroule dans le contexte où les deux pays s'apprêtent à célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962 - 5 septembre 2022), le 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération (18 juillet 1977 - 18 juillet 2022) et l'Année de solidarité et d'amitié Laos - Vietnam 2022.

Il a affirmé que la visite au Laos de la délégation vietnamienne de haut rang permettrait aux deux nations de continuer à cultiver et développer la grande amitié, la solidarité particulière et la relation intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Selon l'article, le Laos et le Vietnam partagent plus de 2.000 km dde frontières terrestres, et leur relation étroite a été cultivée depuis les périodes historique de construction nationale et de défense de chaque pays. La grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale continuent de s'approfondir dans tous les domaines.

Malgré l'évolution compliquée de la pandémie de COVID-19, les dirigeants des deux pays ont régulièrement échangé des délégations de haut niveau sous diverses formes, du niveau central au niveau local. Les points culminants ont été les visites d'amitié officielles au Vietnam du Premier ministre lao Phankham Viphavan et de la vice-présidente Pany Yathotou.

Les deux pays ont mis en place des mécanismes de coopération dans tous les domaines, notamment dans la défense, la sécurité, coordonnés avec la sauvegarde d'une frontière de paix et d'amitié. Leur coopération économique, culturelle, éducative et scientifique et technique n'a cessé de se développer.

La valeur des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 1,37 milliard de dollars l'an dernier, soit une augmentation de 33% par rapport à 2020, dépassant l'objectif de 10% fixé par les deux pays. Le chiffre d'affaires des importations du Vietnam en provenance du Laos a atteint près de 780 millions de dollars, en hausse de 70% par rapport à 2020.

En conclusion, le journal Pasaxon a souhaité que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam ne cessent de se développer au fil des jours. - VNA/VI