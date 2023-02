Un journal australien conseille ardemment de visiter Quy Nhon

Eo Gio à Quy Nhon. Photo: CPV

Le Sydney Morning Herald a qualifié Quy Nhon de "Maldives du Vietnam", et Lonely Planet a classé cette destination parmi les meilleures expériences à ne pas manquer.

Suggérant aux touristes de se rendre à Quy Nhon au lieu de l'habituelle destination de Nha Trang, à plus de 200 km, le Sydney Morning Herald a écrit : "Vous verrez la différence en vous allongeant sur une plage déserte où les touristes étrangers sont rares." Le journal australien a aussi surnommé cet endroit les "Maldives du Vietnam".

Cette ville côtière du Centre offre aux visiteurs "l'ambiance authentique d'une petite ville", bien loin du développement touristique excessif d'autres lieux. Quy Nhon reste un "joyau caché" pour les touristes, et ce pour deux raisons.

Premièrement, le Vietnam compte trop de destinations attrayantes et célèbres, de Hoi An à Sa Pa, pour distraire les visiteurs. La deuxième raison est qu'il n'y a pas beaucoup de vols vers Quy Nhon. Mais c'est aussi ce que disent les experts, c'est un avantage, car grâce à cela, la ville a conservé ses traits sauvages.

"Avant l'ouverture des complexes hôteliers en 2016 à Quy Nhon, de nombreux Vietnamiens eux-mêmes se demandaient où se trouvait cet endroit", a déclaré une entreprise touristique locale.

"La ville n'a pas beaucoup d'immeubles de grande hauteur, la population est clairsemée et il y a plus de 7 km de côte. Il y a quelques bars populaires face à la plage. Contrairement à d'autres destinations touristiques célèbres, Quy Nhon n'est pas envahie de vendeurs de rue", a écrit le Sydney Morning Herald, qui suggère aussi aux visiteurs de visiter la rue Xuan Dieu ou rue des fruits de mer située près de la plage en raison de ses délicieux restaurants à prix abordables et ses nombreux cafés.

Les visiteurs pourront également louer des motos pour explorer la ville, vers d'autres sites célèbres tels que Bai Xep, Eo Gio, les tours Champa de 700 ans, des villages d'artisans tels que Van Son spécialisé dans la céramique, Cu Lam dans l'alcool de riz,…

En janvier, le magazine de voyage Lonely Planet a placé Quy Nhon sur sa liste des expériences incontournables au Vietnam. "Cette ville côtière est en quelque sorte encore cachée. Ses longues plages de sable fin et blanc, ses montagnes font de Quy Nhon les Maldives du Vietnam."