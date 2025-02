Un jeune pianiste vietnamien remporte un premier prix au Concours international de Fujairah aux EAU

Le jeune pianiste vietnamien Nguyen Duc Kien, étudiant à l'Académie nationale de musique du Vietnam, a remporté un premier prix de la 6e édition du Concours international de piano de Fujairah, un événement prestigieux qui s'est déroulé aux Émirats arabes unis (EAU).

Organisé par l'Académie des beaux-arts de Fujairah, ce concours de renommée mondiale offre une plateforme exceptionnelle aux jeunes pianistes talentueux pour mettre en valeur leur virtuosité et participer à des échanges culturels enrichissants.

Le jeune pianiste vietnamien Nguyen Duc Kien (1er à partir de la gauche) remporte le premier prix au Concours international de Fujairah aux EAU. Photo : nhandan.vn

Lors de la dernière édition du Concours international de piano de Fujairah, qui s'est tenue fin janvier 2025, le Vietnam a envoyé cinq candidats talentueux concourir dans quatre catégories différentes. La délégation vietnamienne a réalisé une performance exceptionnelle, remportant trois prix : un premier prix, un troisième prix et un prix d'encouragement. Cette moisson de récompenses a placé le Vietnam parmi les nations les plus performantes de cet événement de renommée mondiale.

La victoire de Nguyen Duc Kien est d'autant plus remarquable qu'il a surpassé 24 autres concurrents de haut niveau, originaires de plus de 10 pays, dont la Russie, la Chine, la France et les États-Unis, des nations reconnues pour leur excellence dans le domaine de la musique classique.

Avant cette performance exceptionnelle à Fujairah, Nguyen Duc Kien (né en 2008) s'était déjà distingué et avait remporté de nombreux prix lors de prestigieux concours de piano nationaux et internationaux. -VNA/VI