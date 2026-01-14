Un jalon historique ouvrant une nouvelle phase de développement du Vietnam

R. Arun Kumar, membre du Comité central et responsable des relations extérieures du Parti communiste indien (marxiste) (CPI-M), a souligné la portée historique de cet événement dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations et une concurrence stratégique accrue. Photo: VNA

À l’approche du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), R. Arun Kumar, membre du Comité central et responsable des relations extérieures du Parti communiste indien (marxiste) (CPI-M), a souligné la portée historique de cet événement dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations et une concurrence stratégique accrue.



Selon R. Arun Kumar, malgré de nombreux défis, le PCV a conduit le Vietnam sur une trajectoire de développement et de progrès, enregistrant des résultats économiques et sociaux remarquables. Sur la période 2021-2025, la croissance moyenne du PIB a atteint environ 6,3 %, tandis que le niveau de vie, l’espérance de vie et l’indice de bonheur se sont nettement améliorés, plaçant le pays parmi les 50 premiers au monde pour ce dernier indicateur.



Après près de quarante ans de Renouveau, le Vietnam se trouve à l’aube d’une nouvelle étape stratégique, tournée vers les objectifs du centenaire de la fondation du Parti en 2030 et de la fondation de l’État en 2045. Dans cette perspective, le 14ᵉ Congrès est appelé à définir un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, afin d’assurer un développement rapide et durable.



R. Arun Kumar a salué les orientations du projet de documents du Congrès, notamment l’intégration de la protection de l’environnement au développement socio-économique, considérée comme une réponse indispensable aux exigences du développement durable. Il a également mis en avant l’importance accordée à l’intégration internationale, à une diplomatie indépendante, autonome et responsable, ainsi qu’au rôle de la culture, de l’être humain et du secteur privé dans le processus de développement.



Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, le 14ᵉ Congrès illustre, selon l’expert, la capacité du PCV à se renouveler et à s’adapter aux évolutions du monde contemporain. Vu de l’étranger, cet événement est perçu comme une étape clé pour améliorer le bien-être de la population, réduire les inégalités régionales et assurer un développement harmonieux et durable du Vietnam. – VNA/VI