Un hôtel vietnamien figure dans le top des 50 meilleurs hôtels du monde

Le Zannier Bai San Hô, situé dans la province vietnamienne de Phu Yên. Photo: The Telegraph

Le journal britannique The Telegraph vient d’annoncer les résultats de ses World’s Best Hotel Awards 2025 : le Zannier Bai San Hô, situé dans la province vietnamienne de Phu Yên, se classe 44e.



Selon The Telegraph, l’établissement arbore un design inspiré d’un village, avec des villas de style indigène réparties à flanc de colline. Les espaces publics sont décorés d’antiquités et de photographies saisissantes, créant un cadre digne d’une couverture de magazine, tout en conservant une atmosphère détendue et sans prétention.



« Les espaces publics regorgent d’antiquités et de photographies captivantes. Partout où l’on pose le regard, on a l’impression d’être pris pour un shooting photo, même si l’ambiance reste détendue et sans prétention », souligne le journal.



Niché au cœur de 98 hectares de verdure luxuriante, le Zannier Bai San Hô se dresse au sommet d’un littoral montagneux et d’une plage onctueuse. Ce complexe photogénique dispose d’une baie privée, de villas soigneusement conçues, d’un choix d’excellents restaurants et d’un spa exceptionnel.

Le Zannier Bai San Hô compte compte 73 villas (dont 43 avec piscine privée) nichées dans la verdure et généreusement réparties à flanc de colline pour garantir une intimité exceptionnelle. Elles se déclinent en quatre catégories, chacune conçue pour refléter les différents groupes culturels vietnamiens.

Vue aérienne du Zannier Bai San Hô. Photo: tuoitrethudo.vn

Bien que les intérieurs varient légèrement, tous présentent des couleurs terreuses, des murs en pierre brossée, des sols en bambou agréables sous les pieds et un art indigène intéressant, ainsi que de grandes salles de bains avec baignoires indépendantes.



« Une baie privée, un choix d’excellents restaurants, un spa exceptionnel et des tarifs étonnamment abordables complètent la formule gagnante », souligne le journal.



L’hospitalité est un autre point fort, le personnel étant en grande partie recruté dans les villages environnants. Si quelques-uns sont un peu timides et d’autres perfectionnent encore leur anglais, chaque membre du personnel est chaleureux, serviable et compétent.



The Telegraph dispose de plus de 10.000 archives d’avis d’hôtels. La liste finale des prix 2025 a été établie par un jury de 24 experts hôteliers, répartis en cinq jurys couvrant l’Europe, l’Asie, les Amériques et les Caraïbes, l’Afrique et l’Océanie.



La liste des 50 meilleurs hôtels est complétée par le Mandarin Oriental de Thaïlande, le Ballyfin d’Irlande, l’EllermanHouse d’Afrique du Sud, le Peninsula Hong Kong, les Prés d’Eugénie de France, l’Awasi Patagonia du Chili, l’hôtel Santa Caterina d’Italie, le Southern Ocean Lodge d’Australie, le Maybourne Riviera de France et le Palace Hotel Tokyo du Japon. – VNA/VI