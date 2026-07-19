Un hôpital à Hô Chi Minh-Ville réalise une greffe cardiaque en un temps record

Le Pr. Nguyên Hoàng res de l'équipe, surveillent les paramètres cardiaques et évaluent le fonctionnement du cœur. Photo: VNA

L’Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville (UMC) a annoncé dimanche 12 juillet avoir réalisé avec succès sa 13e transplantation cardiaque à partir d’un donneur en état de mort cérébrale, offrant une nouvelle chance de vie à un homme de 29 ans.

L’opération a été réalisée en seulement 65 minutes, soit la durée opératoire la plus courte parmi toutes les transplantations cardiaques effectuées à cet hôpital.

Le prof.-Dr Nguyên Hoàng Dinh, directeur adjoint de l’hôpital, a déclaré que l’établissement avait été informé le 10 juillet d’un don d’organes potentiel à l’Hôpital d’amitié Viêt Duc à Hanoi.

Le donneur était un homme de 41 ans victime d’un grave accident du travail et hospitalisé pour de graves lésions cérébrales. Malgré tous les efforts des médecins, son décès cérébral a été constaté conformément aux protocoles et réglementations médicales. Sa famille a accepté de faire don de ses organes et de ses tissus, offrant ainsi une chance de survie à des patients en attente de transplantation.

Après examen de la liste d’attente nationale pour les transplantations et des critères d’éligibilité médicale, le Centre national de coordination des transplantations d’organes a identifié un patient hospitalisé à l’Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville (UMC) comme receveur approprié pour le cœur donné.

Le receveur avait reçu un diagnostic de cardiomyopathie dilatée non ischémique et d’insuffisance cardiaque progressive. Depuis la fin 2025, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour dyspnée, œdème des deux jambes et épisodes d’insuffisance cardiaque décompensée. À un moment donné, sa fraction d’éjection ventriculaire gauche était tombée à seulement 11%. Malgré un traitement médical optimal et l’implantation d’un défibrillateur automatique implantable, son état a continué de se détériorer.

Le prof.-Dr Nguyên Hoàng Dinh a expliqué que la grande distance entre Hanoi et Hô Chi Minh-Ville entraînait une durée d’ischémie froide prolongée, ne laissant qu’une fenêtre limitée pour les délicates connexions chirurgicales dans la salle d’opération.

« Chaque étape a dû être soigneusement calculée afin de minimiser le temps tout en garantissant une précision et une sécurité absolues. Une préparation minutieuse, l’expérience acquise au fil des transplantations précédentes et un travail d’équipe sans faille ont permis à l’équipe chirurgicale de mener à bien l’intervention rapidement », a-t-il déclaré.

Environ 60 minutes après la reprise des battements du cœur transplanté, les échographies ont révélé de fortes contractions cardiaques et une bonne fonction cardiaque initiale. Le patient continue de bénéficier de soins postopératoires intensifs et d’une surveillance étroite. Les médecins prévoient un rétablissement rapide, lui permettant de recouvrer la santé et d’entamer une nouvelle vie.

Selon le prof.-Dr Nguyên Hoàng Dinh, le succès de l’opération démontre une fois de plus l’efficacité de la collaboration entre le Centre national de coordination des transplantations d’organes, l’Hôpital d'amitié Viêt Duc et l’Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville en matière de coordination, de prélèvement et de transplantation d’organes. - VNA/VI