Un spectacle de lumière de drones sera donné dans la nuit du 31 mars au-dessus de la baie de Thi Nai dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

Un grand spectacle de lumière de drones prévu dans la ville de Quy Nhon. Photo: Looneyestudio

Le spectacle, avec la participation de 500 drones, durera environ 12 minutes avec 11 images, recréant les activités les plus importantes du Festival Amazing Binh Dinh 2024, et honorant la beauté culturelle de Binh Dinh et de ses habitants.

De plus, pour célébrer Festival Amazing Binh Dinh 2024, le comité d'organisation organisera des feux d'artifice à basse altitude d’une durée de 7 minutes au-dessus de la baie de Thi Nai la cérémonie d'ouverture (soir du 22 mars) et celle de clôture (soir du 31 mars).

Le Festival Amazing Binh Dinh 2024 aura lieu du 22 au 31 mars. Le point d’orgue du festival sera le tournoi international de courses de motomarine UIM-ABP Aquabike qui réunira environ 70 sportifs de 30 pays et le tournoi international de courses de bateaux à moteur professionnels UIM F1H2O, qui verra la participation de l’équipe Binh Dinh-Vietnam et de neuf autres équipes venues de Chine, d'Arabie Saoudite, de France, de Finlande, de Turquie…

En outre, Binh Dinh organisera également des événements culturels, sportifs, culinaires et artistiques uniques, présentant aux touristes nationaux et étrangers la beauté de la ville de Quy Nhon en particulier et de la province de Binh Dinh en général. -VNA