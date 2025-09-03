Un grand spectacle artistique célébrant 80 ans d’Indépendance – Liberté – Bonheur à Hanoi. Photo : VNA

Le soir du 1er septembre, un grand spectacle artistique national intitulé « 80 ans du parcours d’Indépendance – Liberté – Bonheur » s’est tenu au Stade national de My Dinh (Hanoï).

Placé sous la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et réalisé par le Théâtre national de chant, de danse et d’opéra du Vietnam en coopération avec de nombreuses troupes artistiques, l’événement a marqué un moment fort des célébrations de la Fête nationale du 2 septembre et des 80 ans de la formation et du développement du Vietnam nouveau.

Y ont assisté le secrétaire général du Parti, Tô Lâm ; l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh ; le président de la République, Luong Cuong ; l’ancien président de la République Nguyen Minh Triet ; le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man ; le permanent du Secrétariat, Tran Cam Tu, chef du Comité de pilotage central pour les grandes fêtes et événements historiques du pays (2022-2025) ; ainsi que de nombreux dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam.

Conçu avec soin et l’implication de près de 3 000 artistes professionnels et amateurs, le programme s’articulait en trois volets. Photo : VNA

L’événement a également honnoré par la présence de délégations internationales de haut niveau : celle du Royaume du Cambodge conduite par Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat ; celle du Parti et de l’État chinois, dirigée par Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine ; celle de Cuba, conduite par Miguel Díaz-Canel Bermúdez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République ; celle du Bélarus, dirigée par Igor Sergeyenko, président de la Chambre des représentants ; celle de la Fédération de Russie, conduite par Vladimir Vladimirovich Yakushev, vice-président du Conseil de la Fédération ; et celle de la République démocratique populaire lao, dirigée par le vice-Premier ministre Saleumxay Kommasith.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a souligné que le peuple vietnamien, depuis toujours, s’illustre par sa solidarité, son patriotisme ardent, sa bravoure et sa résilience dans les luttes contre les envahisseurs, ainsi que par son labeur acharné et sa créativité dans l’édification nationale. Avec l’avènement du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien, conscient de sa mission historique, a accompli de hauts faits pour arracher l’indépendance et la liberté. Le ministre a affirmé que, tout au long de ces 80 années, la culture et les arts ont accompagné la nation, nourrissant son âme, son esprit et sa volonté. Ce spectacle se veut à la fois une célébration et un hommage profond aux générations qui se sont sacrifiées pour la Patrie.

Le premier, « La voie de l’Indépendance et de l’Unité », a retracé les grandes étapes de la lutte nationale : la Déclaration d’indépendance du 2 septembre 1945, la victoire de Dien Biên Phu en 1954 et la victoire historique du Printemps 1975 qui a conduit à la réunification. À travers des symphonies et des chants révolutionnaires, cette partie a exalté l’héroïsme et la fierté nationale.

Le deuxième, « L’Aspiration de la Patrie », a illustré le processus de renouveau, de développement et d’intégration internationale après 1975. Portées par des chansons inspirantes et des effets de scène modernes, les prestations ont traduit la volonté ardente d’un peuple pionnier, ouvert et hospitalier. L’œuvre « Welcome to Vietnam » a résonné comme une invitation amicale adressée aux amis du monde entier, affirmant l’image d’un Vietnam en pleine ouverture.

Le troisième, « Ma Patrie, jamais elle n’a été si belle », a adopté une tonalité contemporaine, liant passé, présent et avenir. Les numéros ont diffusé un message d’unité nationale et d’ambition d’élévation et de rayonnement du Vietnam.

Un reportage spécial intitulé « Bilan de 80 ans d’accomplissements » a mis en lumière les progrès remarquables du pays dans divers domaines : sciences, éducation, culture, sport et intégration internationale. Enfin, l’hymne national Tiến Quân Ca a retenti dans une atmosphère solennelle, porté par les voix d’une chorale d’enfants, accompagnée d’un orchestre symphonique et de la participation de la foule, créant un moment d’une intensité particulière.

Ainsi, « 80 ans du parcours d’Indépendance – Liberté – Bonheur » n’a pas seulement été un grand spectacle artistique, mais aussi un voyage à travers la mémoire historique, une évocation émouvante des 80 années de luttes héroïques et de fierté nationale du peuple vietnamien, tout en exprimant sa foi et son aspiration vers l’avenir. - VNA/VI