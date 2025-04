Un grand défilé commémore les 50 ans de la Réunification nationale

Une cérémonie nationale et un défilé auront lieu le 30 avril au matin à Hô Chi-Minh-Ville pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Cet événement est organisé conjointement par le Comité central du Parti, l'Assemblée nationale, le Président, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et Hô Chi Minh-Ville.

Des milliers de personnes se rassemblent dans la rue Le Loi, le 1er arrondissement pour assister au défilé. (Photo : VNA)

Y assisteront des dirigeants actuels et anciens du Parti, de l'État et du FPV, des révolutionnaires vétérans, des Mères vietnamiennes héroïques, des Héros des Forces armées populaires, des Héros du travail, ainsi que des milliers d'invités représentant tous les horizons du pays.

Une vingtaine de délégations internationales, dont trois de haut rang et quatre de niveau ministériel ou supérieur, ainsi que des représentants de plus de 15 partis politiques de tous les continents seront également présents à la cérémonie.

Des représentants de plus de 20 villes jumelées à Hô Chi Minh-Ville et de nombreux étrangers ayant contribué aux mouvements d'opposition à la guerre du Vietnam seront également présents.

L'événement sera retransmis en direct sur VTV1 de la Télévision vietnamienne, sur la Télévision de Hô Chi Minh-Ville et sur les stations de radio et de télévision locales. Hô Chi Minh-Ville a installé 20 grands écrans LED dans les rues du centre-ville pour les habitants et les touristes.

Plus de 700 journalistes de 106 agences de presse nationales et 169 correspondants de 58 agences de presse étrangères couvriront l'événement.

À cette occasion, afin de reconnaître les réalisations exceptionnelles de l'organisation du Parti, de l'administration et de la population de Hô Chi Minh-Ville, qui ont contribué à l'édification du socialisme et à la défense de la Patrie, le Parti et l'État ont décidé de leur conférer le titre de « Héros du Travail ».

Dès le petit matin, des dizaines de milliers de compatriotes et de touristes se sont rassemblés dans les rues autour de la scène pour attendre la grande cérémonie et le défilé.- VNA/VI