Un garçon vietnamien diffuse la beauté de la culture vietnamienne en France

Nam Khanh Kevin et ses amis. Photo: Soha

Nam Khanh Kevin est un garçon de 12 ans qui vit actuellement en France. Il est bien éduqué et parle couramment de nombreuses langues étrangères. Kevin est également saxophoniste et s'est produit lors de nombreux événements majeurs. En plus de cela, Kevin est aussi un jeune conférencier, avec près de deux ans d'expériences. Il promeut souvent la culture, les coutumes et les traditions vietnamiennes lors d'événements et d'écoles.



Récemment, avec vingt-cinq autres étudiants vietnamiens des États-Unis, de France, du Royaume-Uni, d'Australie et du Vietnam, Kevin a lancé le projet 2LIFE Ao Dai, qui a attiré l'attention non seulement au Vietnam mais aussi dans de nombreux autres pays à travers le monde.

L'amour de la culture vietnamienne doit être nourri

Quand il avait deux ans et demi, Kevin et sa famille ont déménagé en France. Bien qu'il ait été "baigné" dans la langue et la culture d'origine, le garçon n'a pas oublié ses racines vietnamiennes. Il peut toujours "retourner" au Vietnam à travers la musique de sa mère, Hoang Thu Trang, une musicienne de talent.



Mme Trang est passionnée par les activités communautaires, en particulier celles sur la culture vietnamienne pour les enfants d'origine vietnamienne. Depuis son plus jeune âge, Kevin a suivi sa mère sur scène, l'a aidée à nettoyer et a travaillé comme assistant d'enseignement. Six longues années de travail acharné l'ont aidé à se développer à la fois intellectuellement et professionnellement. Son amour et sa passion pour la diffusion de la culture vietnamienne aux amis internationaux ont été cultivés depuis lors.

Avec seulement une valise de matériaux traditionnels vietnamiens tels que libellules en bambou, sauce de poisson, baguettes, ao dai et une attitude confiante et charmante, Kevin a partagé son amour de la culture vietnamienne à ses amis français. Beaucoup d'étudiants veulent venir pour avoir une compréhension plus profonde de ce sujet.



À chaque endroit, Kevin est présent habituellement pendant trois jours. Dans certains cas, le garçon et son équipe doivent passer quatre heures d'affilée. Ils doivent installer, décorer, animer des ateliers et organiser des activités et des jeux pour aider jusqu'à quatre-vingts enfants à explorer la culture vietnamienne.



Cela nécessite non seulement du professionnalisme, des compétences, des connaissances et la capacité de gérer les situations, mais l'orateur doit toujours être joyeux et rayonner d'énergie positive. Ce n'est pas un travail simple, il faut être fort, passionné et dévoué. Malgré les moments difficiles, la participation enthousiaste, les sourires éclatants et le regard affectueux de tous les élèves et enseignants sont des cadeaux qui aident Kevin et ses coéquipiers à oublier toutes leurs difficultés.

Donner à l'ao dai "une nouvelle vie"

L'amour profond pour la culture vietnamienne est également la raison pour laquelle Nam Khanh Kevin et ses associés ont lancé 2LIFE Ao Dai - un projet appelant à soutenir l'ao dai dans le monde entier. Ceux qui sont neufs et beaux, mais qui ne correspondent pas ou n'ont pas été utilisés seront lavés, repassés, dédicacés et envoyés vers des destinations du monde entier comme le Vietnam, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie.

Plus de 500 ao dai données seront exposées au FESTIVAL VIETNAM (une série d'événements tels que des concerts et des expositions d'art dans la ville côtière de Larmor Plage, France) ainsi que des messages qui seront traduites en anglais. Les visiteurs qui feront un don au fonds recevront un ao dai.



C'est à la fois un moyen de diffuser la beauté de la culture vietnamienne, de protéger l'environnement, d'éviter le gaspillage, mais aussi une activité pleine de sens pour célébrer le 50e anniversaire des relations Vietnam-France. Grâce au programme 2LIFE Ao Dai, de nombreux ao dai peuvent continuer à être réutilisés.

Kevin et ses amis du projet seront directement présents dans l'exposition, pour faire passer un message au monde. C'est l'introduction culturelle de la jeune génération du Vietnam. Ils sont enthousiastes, hospitaliers, actifs et épris de paix. Ces jeunes veulent se connecter avec le monde entier.



Hoang Thu Trang, la mère de Kevin, a déclaré que depuis son plus jeune âge, il avait déjà l'esprit et l'amour du Vietnam dans son cœur, mais cet amour doit être nourri. Pour que cet amour se transforme en actions, il faut travailler dur. Il a besoin d'apprendre la culture vietnamienne, et de se préparer pour que, lorsque l'occasion se présentera, il n'hésitera pas à la présenter à tout le monde.



"Je suis très fier de voir que mon fils et ses amis ont gagné en maturité à chaque voyage. Ils ont acquis beaucoup de compétences, de connaissances et, plus important encore, un amour pour leur patrie", a déclaré Mme Trang.