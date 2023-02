Un gala du 150e anniversaire du compositeur russe Sergueï Rachmaninov à Hanoi

Un gala musical pour célébrer le 150e anniversaire du célèbre compositeur, pianiste, chef d’orchestre russe et chanteur russe Sergueï Vassilievitch Rachmaninov aura lieu le 17 février à l’Opéra de Hanoi.

L’événement verra la participation de l’Orchestre symphonique national du Vietnam, du chef d’orchestre Honna Tetsuji, et notamment de la talentueuse violoniste vietnamienne Hoang Hô Khanh Vân, ainsi que d’autres artistes.



Les artistes interpréteront des œuvres comme le concerto pour violon en ré mineur, op. 47 du compositeur finlandais Jean Sibelius et la symphonie no 2 en mi mineur op. 27 de Rachmaninov.



Né en 1873 en Russie, Rachmaninov est un compositeur appartenant à une génération «intermédiaire» de la musique russe. Il incarne, à la suite de Tchaïkovski, un romantisme russe, à travers un style d’expression empreint d’une intense subjectivité, éloigné de la thématique historique et légendaire qui constitua le domaine privilégié de ses aînés – Moussorgski, Borodine, Rimski-Korsakov.



S’ il est surtout connu pour ses œuvres pianistiques (concertos, préludes...), celles-ci ne doivent pas occulter des pages non moins remarquables de sa production orchestrale (trois symphonies, opus "L’île des morts"), de ses fresques chorales religieuses (liturgies, vêpres) et de ses nombreuses mélodies.