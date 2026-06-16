Un futur Centre d'études vietnamiennes pour dynamiser les échanges entre le Vietnam et la Thaïlande

Le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen collabore activement avec l’Université de Khon Kaen, l’un des établissements d’enseignement supérieur de premier plan en Thaïlande, afin d’accélérer les préparatifs de la création d’un Centre d’études vietnamiennes. Ce projet vise à dynamiser la coopération éducative, à intensifier les échanges culturels et à consolider les liens d’amitié entre les deux nations.​

Séance de travail entre le consul général du Vietnam en Thaïlande, Dinh Hoang Linh et la direction de l’Université de Khon Kaen. Photo: VNA

Lors d’une récente séance de travail avec la direction de l’Université de Khon Kaen et les représentants de la Faculté des humanités et des sciences sociales, le consul général du Vietnam en Thaïlande, Dinh Hoang Linh, a salué l’attention, les efforts et les investissements matériels consentis par l'institution thaïlandaise pour créer le Centre d’études vietnamiennes.

Selon le diplomate, en tant que pôle de recherche et de formation d’envergure régionale, ce centre soutiendra la recherche approfondie, fournira des ressources et des connaissances dans divers domaines sur le Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir la coopération éducative, les échanges culturels et la diplomatie entre les peuples des deux pays.

Dans le cadre de cette collaboration, le consulat général fournira des documents et des information pour présenter l'image du pays et de ses habitants, tout en rendant hommage au Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et figure culturelle mondiale.

Dinh Hoang Linh a exprimé sa conviction que ce futur centre constituera un espace de référence pour la communauté vietnamienne en Thaïlande, favorisant la préservation de son identité culturelle et de sa langue maternelle, tout en contribuant au renforcement du partenariat stratégique global entre Hanoï et Bangkok.

Pour sa part, Mme Acharawan Topark-Ngarm, assistante du président de l’Université de Khon Kaen, a salué cette initiative de coopération et exprimé son soutien au projet d’inauguration officielle du Centre, prévue à la fin du mois d’août.

Par ailleurs, Mme Orathai Lek, doyenne de la Faculté des humanités et des sciences sociales, a manifesté le souhait de l'établissement d’accélérer la signature des protocoles d'accord avec diverses universités et organisations culturelles, éducatives vietnamiennes dans ce cadre.

En conclusion, le consul général Dinh Hoang Linh a réitéré l'engagement du Consulat à travailler étroitement avec ses partenaires pour faire de l'ouverture de ce centre un événement marquant. Elle contribuera à multiplier de nouvelles initiatives de coopération culturelle, éducative et à renforcer l’amitié entre les deux peuples à l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. -VNA/VI