Un festival touristique de l'ao dai de Hanoï prévu en octobre prochain

Un festival touristique de l'ao dai de Hanoï se tiendra du 4 au 6 octobre à la Cité impériale de Thang Long, a annoncé le Comité populaire municipal.

Le festival touristique de l'ao dai de Hanoï 2024 prévu du 4 au 6 octobre à la Cité impériale de Thang Long. Photo: hanoimoi.vn

L'événement réunira des designers, des marques de l'ao dai, des villages d'artisanat traditionnel, ainsi que des entreprises touristiques de la capitale et d'autres localités, avec environ 80-100 stands exposés.

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 4 octobre sur la scène de la place Doan Môn au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long – Hanoï.

L’événement contribuera à célébrer le 70e anniversaire du Jour de libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2024). Il transmettra également un message sur l'amour pour l'ao dai, ainsi que les efforts pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de la nation.

Le point culminant du festival sera un défilé organisé le 5 octobre avec des habitants en l'ao dai qui traverseront le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï, les rues Hoang Diêu, Hoang Van Thu et Dôc Lâp et la Cité impériale de Thang Long.

Plusieurs autres activités culturelles et artistiques seront organisées, notamment une exposition de photos et un espace d'exposition d'ao dai, un concours de design d'ao dai.

L'Union des femmes de Hanoï, sur son site web, lancera également un concours en ligne, dans lequel les candidates porteront un ao dai et poseront pour des photos avec des sites touristiques célèbres de la capitale comme arrière-plan magnifique. L'événement devrait attirer un grand nombre d'habitants locaux, ainsi que de touristes vietnamiens et étrangers.

Ces dernières années, Hanoï est devenue une destination préférée et le premier choix de nombreux touristes, et a remporté de nombreux prix touristiques internationaux prestigieux.

Le nombre total de touristes à Hanoï au premier semestre de cette année est estimé à plus de 3 millions, soit une augmentation annuelle de 36,9%, selon l’Office municipal des statistiques.

Sur ce total, les arrivées étrangères et nationales se sont élevées respectivement à 2,15 millions et 892.000, en hausse de 48,4% et 15,4% sur un an. -VNA/VI