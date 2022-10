Un festival offre une expérience unique de la beauté du lac Ba Be en automne

Lac Ba Bê. Photo: VI

La province de Bac Kan prévoit d'organiser un festival intitulé "Couleur d'automne du lac Ba Be" du 4 au 6 novembre pour promouvoir la beauté de la nature locale auprès des touristes, vietnamiens comme étrangers.



Situé à environ 230 kilomètres au nord de Hanoï, le lac bénéficie d'une beauté immaculée et d'un temps frais à une hauteur de 500 à 1.000 mètres d'altitude.



Au petit matin, la surface du lac est généralement recouverte d'une couche de brume, tandis qu'à d'autres moments de la journée, la surface de l'eau agit comme un miroir géant reflétant le ciel et les montagnes et forêts environnantes.



Le lac Ba Be est considéré comme le plus beau en automne lorsque son eau cristalline est baignée de soleil.



Dans le cadre du festival, les responsables du district de Ba Be présenteront également de nouveaux produits touristiques, tels que visite des communautés autour du lac Ba Be, "chasse aux nuages" sur le mont Don Den, découverte des rizières mûres et balade sur les sentiers du parc national.



L'une des expériences les plus excitantes au lac Ba Be est d'explorer à bateau les sites touristiques de la région, tels que l'île de Ba Goa, Ao Tien, le temple An Ma et la grotte de Puong.



Les touristes peuvent également visiter la grotte Hua Ma avec sa myriade de stalactites aux formes variées et la cascade à couper le souffle de Dau Dang.



Avec une surface d'eau de 650 hectares et une longueur de 8 kilomètres, Ba Be est l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde et le plus grand lac naturel d'eau douce du Vietnam.



Outre sa beauté naturelle exceptionnelle, Ba Be est également dotée de valeurs géologiques et géomorphologiques uniques et d'une riche biodiversité, ce qui en fait l'une des destinations préférées au Nord du Vietnam.