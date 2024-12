Un festival met en lumière les valeurs culturelles et les identités des groupes ethniques minoritaires

Plus de 1 500 artisans, artistes et athlètes venus de troupes artistiques de 16 villes et provinces du Centre du pays ont pris part au Festival culturel des groupes ethniques minoritaires 2024, inauguré le 13 décembre dans la province centrale de Quang Tri.

Organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec le Comité populaire provincial, cet événement de quatre jours, placé sous le thème « Préserver et défendre les identités culturelles des groupes ethniques vietnamiens – Égalité, solidarité, respect, intégration et développement pour un monde pacifique », propose une riche palette d’activités.

Les troupes artistiques communautaires des localités ont enchanté le public avec des spectacles imprégnés des mélodies caractéristiques des zones montagneuses et forestières, accompagnés de costumes traditionnels uniques et fascinants.

Les trésors culturels distinctifs des villages à travers le pays ont résonné dans la terre sacrée de Quang Tri, laissant des impressions mémorables et des émotions profondes dans le cœur des spectateurs.

Sur fond de musique traditionnelle, le festival a fait vibrer le public au son des instruments ethniques typiques, tels que les gongs, tambours, flûtes de Pan, cors et divers objets du quotidien des minorités ethniques, créant une ambiance musicale imprégnée de l’essence des montagnes et des forêts.

La présentation des costumes ethniques a été parfaitement intégrée au festival, mettant en avant des tenues quotidiennes, de fête et de mariage traditionnelles, à travers des défilés captivants.

Par ailleurs, les troupes artistiques ont proposé des extraits mettant en lumière des festivals traditionnels et des rituels culturels, permettant au public de découvrir le riche patrimoine culturel de chaque groupe ethnique local.

Dès la cérémonie d’ouverture, 260 athlètes issus de 11 provinces et villes ont participé à des compétitions de sports traditionnels tels que le tir à l’arbalète, le tir au bâton, le tir à la corde et le tir à la fronde, attirant de nombreux spectateurs.

En marge du festival, des expositions photographiques et des foires mettant à l’honneur des produits artisanaux traditionnels ont également été organisées.

La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a souligné que ce festival vise à honorer les valeurs culturelles traditionnelles tout en préservant les identités culturelles uniques des minorités ethniques vietnamiennes.

Elle a ajouté que cet événement offre une opportunité précieuse de valoriser les riches cultures des minorités ethniques du Vietnam, de promouvoir la compréhension mutuelle et de renforcer la reconnaissance des identités culturelles régionales, positionnant ainsi le Vietnam comme un acteur culturel unique sur la scène mondiale. - VNA/VI