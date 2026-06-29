Un festival met en lumière la richesse de la culture vietnamienne à Prague

Le festival culturel « Le Vietnam éclatant », organisé du 26 au 28 juin au Centre culturel Zahrada à Prague, en République tchèque, devrait attirer près de 2.000 visiteurs, principalement des Tchèques et des membres de la communauté internationale.

Présentation de costumes vietnamiens. Photo : VNA



Coorganisé par les associations Movaland et ART SPACE, avec le soutien des autorités locales, l'événement a mobilisé plus de 50 jeunes vietnamiens et d'origine vietnamienne autour d'un objectif commun : faire découvrir un Vietnam moderne tout en valorisant la richesse de son patrimoine culturel.



Le programme proposait notamment l'exposition photographique « Vietnam, les cinq sens », ainsi qu'un espace consacré à l'artisanat traditionnel, mettant à l'honneur les éventails de « Chàng Sơn » et les gravures sur bois de « Đông Hồ ». La gastronomie occupait également une place de choix, avec la participation de huit artisans et de l'association « We Love Phở », qui ont réalisé un rouleau de printemps vietnamien de 10 mètres de long, une première en Europe.



Parallèlement, le spectacle « Couleurs du Vietnam » a réuni près d'une centaine de jeunes artistes vietnamiens et d'origine vietnamienne, offrant une interprétation contemporaine du patrimoine culturel national.



Le 28 juin, un défilé de costumes traditionnels et historiques a mis en valeur la diversité du patrimoine vestimentaire vietnamien.



L'une des nouveautés de cette édition a été le cycle de documentaires « Viet Culture in Motion », qui a présenté pour la première fois au public de Prague une sélection de courts documentaires consacrés à la culture vietnamienne, réalisés par de jeunes cinéastes. À travers ces œuvres, ces jeunes cinéastes proposent un regard sur un Vietnam aux multiples facettes, riche de son identité culturelle et en constante évolution.



Organisé à but non lucratif, le festival reversera une partie de ses recettes à des enfants défavorisés au Vietnam.



En attirant un large public, le festival illustre le dynamisme de la communauté vietnamienne en République tchèque et sa contribution à la promotion de la culture vietnamienne ainsi qu'au renforcement de l'amitié entre les deux pays. Le succès de cette manifestation témoigne également du rôle croissant des jeunes générations dans la transmission de l'histoire, des valeurs et du patrimoine culturel du Vietnam auprès du public international. – VNA/VI