Un festival culturel et culinaire de Quang Nam prévu fin décembre

Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Association de la culture culinaire de la province de Quang Nam (Centre) a tenu le 4 décembre à Hoi An une conférence de presse sur le premier Festival culturel et culinaire de Quang Nam - 2023.

Placé sous le thème « Délicieux plats de Quang Nam », le Festival aura lieu du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024.

L’événement vise à honorer, préserver et promouvoir les valeurs culturelles, culinaires et touristiques de la province de Quang Nam.

Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre, dont un espace de 50 stands présentant des produits de différentes localités telles que Da Nang, Binh Dinh, Khanh Hoa, Thua Thien-Hue...-VNA/VI