Un expert sud-coréen prévoit un tournant pour le développement durable du Vietnam

Le professeur Park Yeon Gwan, docteur ès lettres et membre de la faculté d’études vietnamiennes de l’Université d’études étrangères Hankuk (HUFS). Photo : VNA

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) définira une vision de développement charnière pour la période allant jusqu’en 2030 et au-delà, jusqu’en 2045, selon le professeur Park Yeon Gwan, docteur ès lettres et membre de la faculté d’études vietnamiennes de l’Université d’études étrangères Hankuk (HUFS), de la République de Corée.

L’orientation stratégique la plus importante qui sera définie par le 14e Congrès national du PCV est une transformation qualitative du modèle de croissance du Vietnam, a-t-il prédit, indiquant que le pays doit progressivement abandonner un modèle de développement fortement dépendant des investissements directs étrangers et des exportations, pour adopter un modèle axé sur la productivité, la technologie et les capacités endogènes des entreprises nationales, renforçant ainsi sa position dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Dans un contexte de concurrence stratégique de plus en plus féroce entre les grandes puissances et d’un environnement de sécurité économique internationale en constante évolution, le Vietnam doit consolider la résilience de ses chaînes d’approvisionnement dans des secteurs clés tels que l’industrie, l’énergie, l’agroalimentaire et la technologie, a-t-il déclaré.

Si le maintien d’une politique d’ouverture demeure essentiel, il doit s’accompagner d’une plus grande autonomie stratégique nationale, afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un marché ou d’un partenaire unique, a souligné le professeur Park Yeon Gwan.

Il a également estimé que les infrastructures et les capacités de mise en œuvre restent des freins majeurs au développement du pays. Une reconstruction fondamentale de son espace de développement national, de ses systèmes de transport et de logistique est donc nécessaire, ces derniers constituant le socle matériel d’une stratégie de développement à long terme.

Au-delà des facteurs économiques, les réformes socioculturelles et la sensibilisation accrue du public au respect de la loi, à la responsabilité civique, à la sécurité et à la protection de l’environnement sont également considérées comme des conditions essentielles à un développement durable dans cette nouvelle phase.

En matière de politique étrangère, le professeur Park Yeon Gwan a souligné que le Vietnam poursuivra sa politique d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisme et de diversification de ses relations extérieures.

Il a toutefois prédit que le 14e Congrès national du PCV pourrait marquer une évolution importante vers une approche plus proactive et stratégique. Plutôt que de se contenter de maintenir un équilibre entre les grandes puissances, le Vietnam devrait adopter une approche de coopération plus différenciée, sectorielle et thématique, plaçant les intérêts nationaux et la stratégie de développement au cœur de ses préoccupations afin de répartir les risques et de renforcer son autonomie stratégique.

Au niveau régional, le pays doit jouer un rôle plus proactif au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), notamment en contribuant à l’élaboration de normes et de cadres de coopération dans des domaines émergents tels que le développement de la sous-région du Mékong, la transformation numérique, la croissance verte et la sécurité non traditionnelle.

Dans ce contexte, la République de Corée se distingue comme un partenaire stratégique clé, étroitement aligné sur les objectifs de modernisation industrielle du Vietnam.

Le professeur Park Yeon Gwan a estimé qu’à l’issue du congrès, la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dépassera le cadre traditionnel des investissements et du commerce pour s’orienter vers un partenariat plus structurel dans des domaines tels que la stabilité des chaînes d’approvisionnement, le transfert des technologies et le développement des ressources humaines hautement qualifiées.

Le 14e Congrès national du PCV peut constituer une étape importante, faisant passer la coopération bilatérale d’une phase d’expansion à une phase d’approfondissement, avec une attention accrue portée aux secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, les batteries, les industries numériques, la résilience de la chaîne d’approvisionnement, la transition énergétique et la formation de la main-d’œuvre, contribuant ainsi à la modernisation industrielle du Vietnam et à la consolidation des fondements d’une croissance durable, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI