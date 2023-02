Un expert singapourien souligne l’importance de la prochaine visite du PM Pham Minh Chinh

Le professeur Bilveer Singh de l’Université nationale de Singapour a souligné la signification importante de la visite du 8 au 10 février du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour.

Le professeur Bilveer Singh de l’Université nationale de Singapour. Photo: VNA





La visite sera une occasion pour consolider les relations entre les deux gouvernements et les deux Etats, contribuant ainsi au renforcement de la coopération régionale dans le cadre de l’ASEAN et de l’ASEAN+, a déclaré le professeur Bilveer Singh lors d’une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Évaluant le partenariat stratégique Vietnam-Singapour, il a déclaré apprécier le développement des relations bilatérales dans l’économie, la politique, la diplomatie et la culture, ainsi que la coopération entre les deux pays en matière de défense. Selon lui, les relations entre les deux pays ont atteint un niveau d’édification de la confiance. Les relations Vietnam-Singapour se sont évoluées vers des « relations spéciales ».



Au sein de l'ASEAN, le Vietnam et Singapour ont été des piliers solides au cours des 10 à 15 dernières années. Par conséquent, le développement des relations Vietnam-Singapour dans le cadre de l'ASEAN revêt une grande importance.



Concernant les perspectives de la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, le professeur a suggéré que les deux parties promeuvent les liens des forces navales, terrestres, de l'air et de protection civile, et définissent les domaines potentiels de coopération. Il a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans la cyber-sécurité et multiplier les échanges d’officiers.



Le professeur Bilveer Singh a enfin déclaré espérer que Singapour et le Vietnam pourraient conduire l'ASEAN vers un développement durable et cohérente. Si le Vietnam et Singapour peuvent promouvoir et maintenir l'unité au sein de l'ASEAN et coopérer avec les grands pays, cela revêt une grande importance pour assurer la sécurité de l’Indo-Pacifique ou de l’Asie-Pacifique.