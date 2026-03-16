Un expert indien souligne le rôle législatif et la rénovation de l’Assemblée nationale du Vietnam

Ouverture de la 10e session de l'Assemblée nationale vietnamienne. Photo: VNA

À l’occasion des élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour la mandat 2026-2031, le professeur et docteur Anmol Mukhia, de l’Université d’Asie du Sud a salué le rôle des organes élus dans le développement du Vietnam, l’importance de ces élections et les perspectives de coopération parlementaire entre le Vietnam et l’Inde.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi, l’expert indien a déclaré que la 15e Assemblée nationale (2021-2026) a été largement reconnue pour son approche proactive, réformatrice et favorable au développement, plutôt que pour son rôle purement administratif.

Il a noté que, durant sa législature, l'Assemblée nationale a adopté 51 lois et 39 Résolutions visant à stabiliser l'économie nationale après la pandémie de COVID-19, réformant ainsi environ 30 % du cadre juridique. Huit de ces Résolutions étaient normatives et portaient sur des domaines tels que la croissance économique, l'éducation, la santé et la transformation numérique.

Le professeur a souligné que ces avancées législatives ont contribué à institutionnaliser des domaines politiques clés, allant de la défense, la sécurité et la justice au développement économique et aux questions relatives aux droits humains, telles que l'éducation, la santé et le règlement des griefs. D'importantes modifications des lois sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle ont également été approuvées, ainsi que des mesures comme la gratuité des manuels scolaires et un programme d'éducation unifié, entré en vigueur le 1er janvier 2026.

L’Assemblée nationale vietnamienne accélère également la modernisation numérique. L’adoption de législations sur l’intelligence artificielle, les hautes technologies et la création d’un Centre financier international (IFC) témoigne de la volonté du Vietnam de s’adapter aux tendances mondiales et de renforcer sa compétitivité. Par ailleurs, l'utilisation d'outils numériques pour recueillir des centaines de millions de contributions citoyennes sur les projets de loi a considérablement renforcé la transparence et l’implication de la population dans le processus législatif, a poursuivi l’expert.

Concernant la décision d’organiser les élections deux mois plus tôt que prévu, le professeur Mukhia y voit une « deuxième vague de réformes ». Cette démarche audacieuse vise à finaliser rapidement l’appareil de direction pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le 14e Congrès national du Parti, avec l’ambition de faire du Vietnam une économie développée d’ici 2045.

Ce calendrier permet d’éviter tout vide institutionnel durant cette phase de transition et assure une continuité dans la prise de décision, facilitant ainsi la gestion des dossiers urgents tels que le développement des infrastructures.

L’expert note également que ce scrutin est le premier à suivre un modèle d’administration locale à deux niveaux, plus léger et efficace, remplaçant l'ancienne structure intermédiaire. Cette réorganisation exige des élus des compétences accrues en gestion pour administrer des unités territoriales plus complexes. Parallèlement, le processus électoral lui-même bénéficie de la technologie numérique pour l’authentification des électeurs, garantissant ainsi un gain de temps et une efficacité accrue.

S'agissant de la coopération parlementaire internationale, le professeur Mukhia a souligné l'importance d'échanges réguliers de haut niveau et d'un dialogue législatif approfondi sur les questions de sécurité et d'économie dans un contexte d'incertitudes mondiales. Il a suggéré que le Vietnam et l'Inde renforcent leur coopération en matière de défense, de technologie et d'amitié parlementaire, tout en tirant davantage parti des plateformes multilatérales telles que l'Union interparlementaire (UIP).

Il a souligné que les relations parlementaires entre le Vietnam et l’Inde reposent sur une base solide du Partenariat stratégique global établi en 2016. Ces relations s’appuient sur une confiance mutuelle et sur une vision commune axée sur la paix, la prospérité et les échanges entre les peuples.

Le renforcement des contacts entre les organisations politiques, les jeunes et les instituts de recherche, ainsi que les activités culturelles et les échanges entre les peuples, contribuera à approfondir la compréhension mutuelle et à renforcer davantage les relations entre les deux pays, a-t-il ajouté. –VNA/VI