Un expert indien salue 80 ans de maturité institutionnelle de l’Assemblée nationale du Vietnam

Première session de la VIe législature de l'Assemblée nationale vietnamienne. Photo VNA

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de l’Assemblée nationale du Vietnam (6 janvier 1946 – 6 janvier 2026), l’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’Inde, SD Pradhan, a livré une analyse sur le développement de l’Assemblée nationale vietnamienne.



Il a également mis en lumière le rôle de l’Assemblée nationale vietnamienne dans l’édification de l’État de droit socialiste, la garantie de la souveraineté du peuple, ainsi que les contributions croissantes de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux à la stabilité politique et à la gouvernance nationale, dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes.



Selon SD Pradhan, les 80 années de développement de l’Assemblée nationale du Vietnam constituent un jalon historique et institutionnel important.



Établie en 1946 à l’issue d’élections générales au suffrage universel, l’Assemblée nationale a posé les fondements de la légitimité constitutionnelle de l’État vietnamien dans un contexte de lutte pour l’indépendance et la réunification nationales.



Depuis le lancement du processus de Renouveau (Dôi Moi) en 1986, l’Assemblée nationale est passée d’un organe à caractère révolutionnaire à une institution centrale de l’État de droit socialiste, assumant un rôle accru dans les domaines législatif, de supervision et de décision des grandes questions nationales.



Cette évolution s’est traduite par une professionnalisation progressive, une amélioration de la qualité de l’élaboration des textes juridiques et un renforcement de la supervision de l’exécutif, traduisant la capacité du Vietnam à adapter ses institutions de gouvernance sous la direction du Parti communiste du Vietnam.



L’un des fondements du rôle de l’Assemblée nationale réside dans la garantie du droit du peuple à exercer sa souveraineté, à travers l’élargissement de la participation du public aux processus décisionnels et la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens dans le cadre socialiste



Dans le cadre de l’intégration internationale, la participation active de l’Assemblée nationale à la diplomatie parlementaire et la ratification d’accords internationaux ont contribué à renforcer la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.



Évoquant les élections législatives et les élections des membres des Conseils populaires à tous les niveaux prévues pour mars 2026, SD Pradhan les a qualifiées d’un facteur important pour consolider la stabilité politique, améliorer l’efficacité de la gouvernance et renforcer la confiance du peuple. L’organisation synchronisée de ces élections aux niveaux central et local contribue à améliorer la coordination des politiques et à confirmer la souveraineté du peuple à travers une large participation électorale.



Dans l’ensemble, le renforcement du rôle de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires constitue une base importante permettant au Vietnam d’atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 et de concrétiser sa vision à l’horizon 2045, à travers une gouvernance fondée sur l’État de droit, la consolidation durable de la confiance du peuple, et la continuité et la stabilité des politiques à long terme.-VNA