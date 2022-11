Un expert de Hong Kong (Chine) fait l'éloge du potentiel du marché de consommation vietnamien

Corey To, économiste au Conseil de développement du commerce de Hong Kong (Chine), a déclaré apprécier le potentiel du marché de consommation vietnamien, affirmant que le Vietnam était l'un des pays affichant une bonne résilience économique après la pandémie de COVID-19.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Corey To a cité les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) indiquant qu'en 2022, le Vietnam pourrait enregistrer une croissance du Produit intérieur brut (PIB) d'environ 7-7,5%, se classant au premier rang du groupe des 5 économies émergentes de l'ASEAN (Vietnam, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande).

Depuis des années, le Vietnam figure dans le top 10 des plus grands partenaires commerciaux de Hong Kong. En 2021 et au cours des neuf premiers mois de 2022, le Vietnam a été le huitième partenaire commercial de Hong Kong et son deuxième au sein de l'ASEAN. Aussi les entreprises hongkongaises attachent-elles une grande importance au marché vietnamien.

En juin 2019, l'accord de libre-échange ASEAN-Hong Kong est officiellement entré en vigueur, jouant un rôle important dans la promotion des relations commerciales bilatérales, a-t-il dit.

Fort d’une population jeune et d’un taux d’urbanisation rapide, le Vietnam est un marché de consommation attractif, a-t-il estimé, ajoutant que le pays avait un marché du commerce électronique à croissance rapide en Asie du Sud-Est.

Selon le Département du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère de l'Industrie et du Commerce), le commerce électronique au Vietnam a un taux de croissance stable de 16%. Les ventes au détail en 2021 étaient estimées à 13,7 milliards de dollars. En mars 2022, les utilisateurs de smartphones au Vietnam étaient au nombre de 93,5 millions.

Selon Corey To, le Vietnam recèle beaucoup de potentiels pour développer les paiements électroniques. Il a ainsi appelé les entreprises de Hong Kong à accorder plus d'attention à ces opportunités et à exploiter davantage le marché vietnamien du commerce électronique. -VNA/VI