Un expert cambodgien souligne le rôle central du Vietnam dans la structure régionale de l’ASEAN

Dans un contexte mondial caractérisé par l'intensification des tensions commerciales et une situation géopolitique instable et imprévisible, le Vietnam continue d'affirmer son rôle actif, responsable et constructif au sein de l'ASEAN. Cette position est d'autant plus significative près de 30 ans après son adhésion à cette organisation régionale.

C’est ce qu’ont souligné plusieurs analystes cambodgiens lors d’entretiens avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Phnom Penh.

Uch Leang, directeur par intérim du Département de recherche Asie-Afrique et Moyen-Orient à l’Académie des relations internationales du Cambodge (relevant de l’Académie royale du Cambodge), a salué les contributions du Vietnam au maintien de la stabilité, du développement durable et de la solidarité régionale au sein de l’ASEAN. Il a notamment cité l’exemple de l’intervention rapide du Vietnam fin mars, lorsqu’il a dépêché une équipe de secours au Myanmar pour une mission humanitaire à la suite d’un séisme – un geste témoignant de son engagement envers ses partenaires régionaux.

Sur le plan bilatéral, Uch Leang a mis en avant les relations d’amitié durable entre le Vietnam et le Cambodge, que Hanoï s’efforce de préserver et de renforcer dans un esprit de bon voisinage et de coopération.

Concernant les récentes tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande, le Vietnam a clairement affiché sa position, appelant les deux parties à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. Privilégiant le dialogue et la médiation, le Vietnam démontre son rôle de modérateur essentiel dans la région.

Le Secrétaire général de l’ASEAN, Dr Kao Kim Hourn, a salué le Vietnam en le qualifiant d'un élément important dans de multiples domaines de coopération régionale. Il a notamment cité la politique, la diplomatie, la sécurité, l’économie, la culture et les affaires sociales. Selon lui, cette participation active et multidimensionnelle du Vietnam contribue de manière significative à renforcer la résilience, l’autonomie et le dynamisme de l’ASEAN.

Partageant cette analyse, Puy Kea, président du Club des journalistes cambodgiens (CCJ), a souligné le poids croissant de la voix vietnamienne au sein de l’ASEAN, en particulier sur les plans économique et politique. Il a également noté l'intérêt soutenu que de grandes puissances, telles que les États-Unis, la Chine, la France et la Russie, manifestent envers le Vietnam.

Le journaliste Puy Kea a estimé que le Vietnam, comme d'autres pays, a toujours une vision sur le mode de fonctionnement et l'orientation de l'ASEAN, ainsi que sur les solutions d'intégration dans les domaines économique et commercial, un enjeu essentiel pour le bien-être des populations des États membres.

Enfin, dans son positionnement de voisin de la Chine, le Vietnam joue un rôle crucial dans la recherche de solutions pacifiques aux différends en Mer Orientale.

Le président du CCJ a souligné que le Vietnam, en abordant régulièrement cette question dans les forums régionaux, contribue à faire entendre une voix collective de l’ASEAN sur la scène internationale.-VNA/VI