Un expatrié vietnamien partage ses souvenirs du Président Hô Chi Minh

Thanh Phan, un Vietnamien vivant au Royaume-Uni, a partagé ses souvenirs du Président Hô Chi Minh qui consacra toute sa vie à sa nation et à son peuple, à l'occasion du 133e anniversaire de la naissance du grand leader.

Le poète octogénaire a déclaré que le 19 mai était un jour spécial pour sa famille car il était associé à la mémoire de son cher père qui suivit le Président Hô Chi Minh lors de la guerre de résistance contre les troupes françaises.

En septembre 1945, en réponse à l'appel du Président Ho Chi Minh, son père, Phan Nam Anh (renommé plus tard Phan Hoa Sinh), un marchand de soie renommé à Hanoï, et de nombreux autres personnes firent don d'argent et d'or au gouvernement lors de la Semaine de l'or du 17 au 24 septembre 1945. Cet événement fut un tournant important, changeant la vie de l'homme d'affaires Phan Hoa Sinh lorsqu'il décida de répondre à l'appel du Président Hô Chi Minh pour participer à la guerre de résistance. Pendant la guerre de 1946 à 1954, il eut l'honneur de vivre et de travailler avec l’Oncle Hô et plusieurs de ses camarades comme Pham Van Dông, Vo Nguyên Giap et Truong Chinh dans la base du Viêt Bac.

Selon le poète Thanh Phan, son père apprit beaucoup du Président

Hô Chi Minh

, en particulier en matière de style de travail et de vie simple et humble. Le patriotisme de son père a inspiré Thanh Phan pour écrire de nombreux poèmes sur le Vietnam, notamment Hanoï. -VNA/VI