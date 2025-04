Un ex-ambassadeur chilien salue la victoire du Vietnam en 1975

La victoire du Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance, le 30 avril 1975, et le triomphe de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique, le 9 mai 1945, figurent parmi les événements les plus glorieux du XXe siècle, a déclaré Claudio De Negri, secrétaire du Comité central du Parti communiste chilien et chef de sa Commission des relations extérieures.



Ancien ambassadeur du Chili au Vietnam, Claudio De Negri a qualifié ces victoires de commémorations sacrées, non seulement pour les peuples vietnamien et russe, mais aussi pour l'humanité tout entière. Elles rappellent avec force la justesse de ces luttes et la responsabilité partagée de protéger la paix et de contrer la résurgence de l'hégémonie et de l'agression.



En repensant au parcours remarquable du Vietnam après la guerre, Claudio De Negri a dressé le portrait saisissant d'une nation se relevant de la dévastation. Au milieu des années 1980, le Vietnam figurait parmi les pays les plus pauvres du monde, marqué par des décennies de domination coloniale et de guerres incessantes. Avec des infrastructures en ruine, une pauvreté généralisée et un PIB par habitant ne dépassant pas 100 à 200 dollars, plus de 70 % de sa population vivait sous le seuil de pauvreté. Pourtant, malgré ces circonstances difficiles, le Vietnam a su créer des miracles dans son œuvre de développement national.



Le lancement de la politique du Doi Moi (Renouveau) en 1986 a marqué un tournant décisif. Du 70e rang mondial pour la production de riz, le Vietnam a connu une ascension fulgurante pour devenir l'un des premiers exportateurs mondiaux. En 2020, son PIB par habitant a atteint

2.800 dollars, et l'extrême pauvreté a été réduite à moins de 2 %. La croissance économique du Vietnam a constamment dépassé les moyennes mondiales, soutenue par des investissements considérables dans l'éducation et les infrastructures. Aujourd'hui, le pays est un moteur de l'exportation de produits électroniques et de vêtements, attirant des géants de l'industrie comme Samsung, Intel et LG pour y établir des pôles de production stratégiques.



Claudio De Negri, en qualité d'ambassadeur du Chili au Vietnam, s'exprime lors d'un évènement à Hanoï. Photo: VNA

En transition vers une économie de marché à orientation socialiste, le Vietnam a non seulement réformé son modèle administratif, mais a également affirmé son ambition de bâtir une nation prospère, pacifique et indépendante, a-t-il souligné. Concernant les liens durables entre le Chili et le Vietnam, M. De Negri a mis en avant la force singulière du Vietnam, qui réside à la fois dans sa résilience interne et dans le soutien constant de la communauté internationale, y compris du peuple chilien. Après Cuba, le Chili est devenu le deuxième pays d'Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, un lien né non seulement d'une diplomatie d'État à État, mais aussi d'une histoire profondément humaine, tissée par des pionniers.



En 1969, Salvador Allende, alors président du Sénat chilien, a rencontré le président Hô Chi Minh à Hanoï. Lors de sa dernière visite d'État avant le décès du président Hô Chi Minh, Allende s’est engagé à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam s’il était élu président du Chili. Fidèle à sa promesse, Allende a accédé à la présidence en 1970 et, un an plus tard, en pleine tourmente de la guerre, le Chili a ouvert son ambassade à Hanoï. « Ce fut un acte de courage remarquable, symbole d'une véritable solidarité manifestée par des actions concrètes dans les moments les plus difficiles, où la foi doit triompher de la peur », a conclu M. De Negri. –VNA/VI