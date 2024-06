Un entretien téléphonique entre deux responsables vietnamien et américain

Lors d'un entretien téléphonique du 5 juin avec la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a déclaré que sa visite au Vietnam en juillet 2023 avait apporté de nombreux résultats, contribuant pour une part importante à l’élévation des relations entre les deux pays au niveau d’un partenariat stratégique intégral en septembre 2023, à l'occasion de la visite officielle du président Joe Biden au Vietnam.

Les deux responsables ont eu une discussion ouverte et sincère sur la coopération entre les deux pays dans les domaines de la finance, de la banque, de la conversion énergétique, de la gestion macroéconomique et etc.

Janet Yellen a déclaré qu'elle saluait la coopération avec la Banque d'État du Vietnam, car les deux parties poursuivaient le même objectif de développement économique fort, durable et inclusif.

Le Minh Khai a salué le fait que la Banque d'État du Vietnam et le Département américain au Trésor maintenaient régulièrement les activités d'échange d'informations et de politiques à tous les niveaux et se préparaient à organiser leur premier dialogue de politique comme promis dans la Déclaration conjointe conclue entre la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam et Mme Yellen lors de sa visite au Vietnam en juillet 2023. Il a souligné que le gouvernement vietnamien saluait les récentes évaluations positives du Département américain du Trésor sur la gestion de la politique monétaire et de change du Vietnam.

Il a souhaité que le Département américain du Trésor continue à procéder à des évaluations plus objectives, prenant en compte les facteurs structurels et le contexte économiques spécifiques de chaque pays.

Le Vietnam doit mobiliser d'énormes capitaux d'investissement pour les infrastructures, la conversion énergétique durable et la réponse au changement climatique, a-t-il indiqué, souhaitant que les États-Unis continuent à fournir un soutien financier important au développement économique du Vietnam à travers des initiatives bilatérales et multilatérales, notamment le programme JETP (Partenariat pour une transition énergétique juste).

Le Minh Khai a demandé au Département américain du Trésor et à sa cheffe de faire entendre leur voix et de créer un consensus au sein du gouvernement américain et du Congrès pour reconnaître bientôt le statut d'économie de marché du Vietnam. Cela témoignera de la confiance, créant une prémisse pour la coopération dans tous les domaines, apportant des avantages pratiques aux entreprises et aux citoyens des deux pays.

"Au cours du processus d'examen, il y a certainement des opinions différentes. Le Vietnam est prêt à écouter, absorber et avoir des ajustements pour trouver une voix commune. Le Vietnam espère votre soutien", a dit le vice-Premier ministre.

En réponse, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exprimé sa volonté de discuter avec le Vietnam dans tous les domaines afin de contribuer à l'approfondissement des relations entre les deux pays. - VNA/VI