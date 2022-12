Un documentaire vietnamien en lice pour les nominations aux Oscars 2023

"Enfants de la brume" (Children of the Mist), réalisé par Ha Le Diem, d’ethnie Tay, vient d’être annoncé comme l’un des 15 longs métrages documentaires dans la liste restreinte des nominations pour les Oscars 2023.

Affiche du film "Children of the Mist". Photo: Varan Vietnam

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé mardi ses listes restreintes des Oscars 2023 dans 10 catégories, dont documentaires et films internationaux, court métrage documentaire, maquillage et coiffure, musique originale, chanson originale, court métrage d’animation, court métrage, effets sonores et visuels.

Sur les 144 longs métrages documentaires éligibles, 15 des meilleurs ont été présélectionnés, dont "Enfants de la brume". Ceci est considéré comme une nouvelle étape pour un long métrage documentaire du Vietnam.

D’une durée de 92 minutes, "Enfants de la brume" est le premier documentaire de Ha Le Diem. Le film raconte l’histoire de Di, une fille Hmong de 12 ans qui doit faire face à de nombreux défis dans son cheminement vers l’âge adulte en raison de la collision entre valeurs traditionnelles et modernes.

Auparavant, ce documentaire avait remporté le prix du meilleur réalisateur et le prix spécial du jury dans la catégorie Premier film au Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA), festival du film documentaire le plus prestigieux au monde.

La liste restreinte et les nominés seront votés par les membres, réalisateurs, producteurs et scénaristes des courts métrages et longs métrages d’animation.

Le vote durera du 12 au 17 janvier et les candidats seront dévoilés le 24 janvier 2023. La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le 12 mars au Dolby Theatre à Hollywood.