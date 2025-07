Un documentaire sur les villages artisanaux vietnamiens séduit le public français

Un documentaire sur cinq villages artisanaux traditionnels du Vietnam a attiré un large public français au cinéma Cinéville de Lorient, où les projections affichent souvent complet. Photo : VNA

Un documentaire sur cinq villages artisanaux traditionnels du Vietnam a attiré un large public français au cinéma Cinéville de Lorient, où les projections affichent souvent complet.



Cette projection, qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités de promotion de la culture vietnamienne en France, s'inscrit dans le cadre de la communauté Toucher Arts et d'un projet d'échanges culturels internationaux.



Ce documentaire a été créé par de jeunes Vietnamiens talentueux vivant dans différents pays. Il retrace un voyage à travers cinq des villages artisanaux les plus emblématiques du Vietnam : les chapeaux coniques de Chuông, les céramiques de Bat Trang, les éventails en papier de Chang Son, les libellules en bambou de Thach Xa et les peintures folkloriques de Dông Hô.



Le film fait revivre l'histoire de chaque village, le profond attachement et le dévouement des artisans à leur métier, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés à l'ère du numérique, racontés à travers un regard neuf et créatif par les jeunes cinéastes. Le résultat est un portrait saisissant du lien intergénérationnel entre les artisans et leur patrimoine culturel.



Il est à noter que l'ensemble du processus de production a été réalisé par des jeunes Vietnamiens et d'origine vietnamienne âgés de 13 à 17 ans, vivant en France, en Australie et au Vietnam. Animés par la passion et l'engagement, ces jeunes cinéastes ont souhaité faire connaître le patrimoine culturel vietnamien au monde entier.



S'exprimant après la projection, Fabrice Loher, maire de Lorient, a déclaré que le film lui avait permis de mieux comprendre les villages artisanaux traditionnels du Vietnam. Il a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés pour préserver et promouvoir cet héritage culturel à travers un projet cinématographique aussi significatif.



Nghiem Pham Phuc Anh, étudiant à VinUni et membre de l'équipe du film, s'est dit fier que son travail ait été projeté dans les cinémas de plusieurs villes françaises ces deux dernières années. « De nombreux spectateurs m'ont confié après la projection leur souhait de visiter le Vietnam et de vivre les histoires du film en vrai », a-t-il déclaré.



Chacun des cinq villages raconte une histoire unique, mais tous partagent un objectif commun : démontrer la vitalité durable de la culture traditionnelle. À travers le langage du cinéma contemporain, les jeunes cinéastes créent des ponts entre les générations et les cultures, partageant la beauté du patrimoine vietnamien avec un public international.



En parallèle de la projection, le public français pourra également découvrir l'artisanat présenté dans le film grâce à une série d'ateliers gratuits à l'exposition « Brilliant Vietnam », organisée au Centre national des congrès de Lorient le 5 juillet dans le cadre du Festival du Vietnam. - VNA/VI