Un documentaire de la VNA remporte de nombreux Prix lors des Festivals de cinéma internationaux

Le film documentaire « Đi qua trũng bóng chết » (En passant par la vallée de l'ombre de la mort) produit par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a remporté 6 Prix lors des Festivals internationaux de films.

Poster du film documentaire « Đi qua trũng bóng chết » (En passant par la vallée de l'ombre de la mort) produit par l’Agence vietnamienne d’information ( VNA ).

Il s’agissait des Knight of the Reel Awards, Luis Bunuel Memorial Awards, du Festival international du film de Gangtok, du Virgin Spring Cinefest et du Festival international du film de Calcutta.

D’une durée de près de 60 minutes, ce film réalisé par Ngô Kim Anh, Nguyên Huu Trung, Paul Kennedy documente la vie d'anciens toxicomanes et de personnes séropositives vivant à Hanoï et à Quang Ninh, qui ont été pris dans le tourbillon de la drogue, du crime et du désespoir.

Des générations de membres des familles d'anciens toxicomanes se rassemblent au Centre chrétien de nouvelle vie. Photo : VNA

Ils ont dû traverser des jours difficiles pour retrouver le chemin de vie. Ils étaient déterminés à abandonner la drogue et à reconstruire leur vie dans la joie et le bonheur de leurs proches, qui ont aussi dû endurer une vie pleine de douleur et de désespoir avec eux. -VNA/VI