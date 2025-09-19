Un deuxième scientifique vietnamien admis à l’Union des académies mondiales des sciences

Le professeur et académicien Lê Truong Giang, vice-président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam (VAST), s’est vu décerner le 18 septembre à Minsk (Biélorussie) le diplôme et l’insigne d’académicien de l’Union des académies mondiales des sciences (IAAS).

La distinction lui a été remise par le président de l’IAAS, Vladimir Gusakov, lors de la 38ᵉ session de l’organisation.

Ce titre prestigieux, créé en 2019, est réservé à un nombre très limité de scientifiques de premier plan ayant une influence marquante dans la communauté scientifique internationale. À ce jour, seuls 54 chercheurs ont été élus sur des milliers de candidatures issues des institutions membres.

Avec cette nomination, le Vietnam compte désormais deux académiciens de l’IAAS, après l’élection en 2019 du professeur Châu Văn Minh, président de la VAST.

Spécialiste en chimie analytique, chimie de l’environnement, toxicologie alimentaire et optimisation, Lê Truong Giang a dirigé et participé à de nombreux projets de recherche fondamentaux et appliqués. Ses travaux vont de la modélisation cinétique des réactions chimiques au développement de technologies de traitement des composés organiques réfractaires dans l’environnement, en passant par le contrôle des toxines alimentaires. Auteur de centaines de publications dans des revues scientifiques internationales de renom, il est reconnu pour l’impact académique et pratique de ses recherches.

À travers ses fonctions à la VAST, il a piloté plusieurs programmes de coopération stratégique avec de grandes institutions mondiales, dont le CNRS et l’IRD (France), le Fonds national de recherche de République de Corée. Ces partenariats renforcent la collaboration entre les membres de l’IAAS, favorisent l’échange académique et contribuent à l’objectif commun de promouvoir le progrès scientifique et technologique à l’échelle mondiale.

Ces activités traduisent également l’effort de porter les nouvelles recherches du Vietnam à l’international et d’affirmer la contribution, l’intégration et la position de la science vietnamienne sur la scène mondiale. -VNA/VI