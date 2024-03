Un défilé militaire marquera le 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu

Un défilé militaire aura lieu le 7 mai pour marquer le 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954). Ce défilé se déroulera au stade de la province de Dien Bien (Nord), après une cérémonie nationale, conformément à un projet approuvé par le ministère de la Défense.

Des hélicoptères de l'Armée de l'air portant le drapeau national, à l'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2022. Photo : VNA

Cinq groupes y participeront, chargés de la salutation de l'armée de l'air, udéfilé de soldats des ministères de la Défense et de la Sécurité nationale, entre autres.

Le point d'orgue de l'événement sera marqué par 18 canons de 105 mm (15 officiels, 3 de réserve) et 12 hélicoptères (9 officiels, 2 de réserve, 1 pour la recherche et le sauvetage) de l'armée de l'air. Le programme du défilé débutera avec 21 coups de canon, accompagnés de l'hymne nationale. Ensuite, 9 hélicoptères portant le drapeau du Parti et le drapeau national survoleront l'espace de la cérémonie, puis le défilé et la marche, où les participants effectueront des mouvements solennels et vigoureux conformément aux ordres.

Le défilé militaire sera un événement majeur pour célébrer le 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu, affirmant l'importance, le prestige et la valeur historique de cet événement mémorable. Il souligne le développement et la croissance continus de l'Armée populaire du Vietnam, des forces de milice et d'autodéfense, et de la police populaire au cours de ces 70 dernières années sous la direction du Parti. Il contribuera également à inspirer le patriotisme et les traditions révolutionnaires, à susciter la fierté et la gratitude envers les générations qui se sont sacrifiées pour la libération nationale, la construction et la défense de la Patrie, et à renforcer la confiance en la direction du Parti.

Egalement l'occasion de démontrer la puissance des forces armée populaires et l'esprit de solidarité nationale, affirmant la détermination du Parti, du peuple et de l'armée à poursuivre l'œuvre de construction et de défense de la Patrie.