Un cours sur la pensée Hô Chi Minh à des Belges

Dans le campus verdoyant du Centre scolaire Berlaymont, à une vingtaine de kilomètre du centre de Bruxelles, l’université marxiste 2022 rouvre pour accueillir les étudiants, après deux ans de formation à distance en raison de l'épidémie de COVID-19.

Le programme de chaque université marxiste est conçu pour un public large intéressé au marxisme. Il y a une grande université par an en été.

L’université marxiste organise des formations sur les bases du marxisme, des analyses marxistes des grands problèmes contemporains (guerres, crise, droit à la ville, justice de classe, etc.), des analyses pertinentes et scientifiques sur le monde actuel et l’histoire.

Les formateurs sont des progressistes, des syndicalistes ou des scientifiques, reconnus pour le sérieux de leur expertise. Les participants sont des personnes ayant des intérêts sur le marxisme.

L’université se tient annuellement en août.

Cette année, l’université marxiste accueille environ 200 étudiants belges, français, néerlandais, suisses qui se divisent en six classes suivant les thèmes de leurs intérêts. Le programme de l’université marxiste 2022 porte sur les thèmes différents comme le Parti communiste belge et l’antifacisme ; le danger faciste aujourd’hui ; Marx, contre le racisme ; comprendre le capitalisme… Pour la première fois, l’université propose aux étudiants un thème sur le Président Hô Chi Minh intitulé « Hô Chi Minh, Lénine indochinois ». Ce cours a été dispersé pendant deux jours aux 37 étudiants de différentes catégories d’âge par le ministre conseiller de l’ambassade du Vietnam en Belgique, Lê Vinh Thang.

Lê Vinh Thang, ministre conseiller de l’ambassade du Vietnam intervient sur la pensée Hô Chi Minh. Photo : VNA

Avec des séquences documentaires et des images d’archives sur le Président Hô Chi Minh, Lê Vinh Thang a présenté aux étudiants la vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh.

Ce grand dirigeant vietnamien, un personnage exceptionnel, désigné dans les rapports de la police française comme « Lénine indochinois », a conduit le peuple vietnamien vers l’indépendance nationale et a ouvert la voie vers le socialisme. Hô Chi Minh fonde le Parti communiste vietnamien (PCV) en 1930. Il dirige la lutte de libération nationale démocratique contre les occupants japonais et contre les colonisateurs français qui essuient une défaite écrasante à Diên Biên Phu en 1954. La Conférence de Genève mène à la division du pays en deux parties, le Nord et le Sud. À partir de 1960, il combat contre l’intervention des Américains pour la réunification nationale. En 1975, le Vietnam est entièrement libéré et indépendant et le pays entame la construction d’une nouvelle société qui se fixe le socialisme comme but. Ho Chi Minh qui meurt en 1969, est et sera le grand inspirateur de ce développement.

« Je suis ému en donnant ce cours sur la pensée Hô Chi Minh à des membres du Parti du travail belge (PTB) et des partis de gauches des pays voisins qui ont de forts intérêts sur ce sujet. Pourtant leur compréhension sur la pensée Hô Chi Minh et les défis du Vietnam sur la voie du socialisme est limitée. Il s’agit donc une bonne occasion de présenter nos acquis et le chemin à poursuivre notre pays dans la prochaine période », souligne Lê Vinh Thang.

Wiebe Eekman, membre du PTB, qui a traduit l'Histoire du Parti du travail vietnamien du français en néerlandais, rappelle ses années d'étudiant en 1965 lorsqu'il participait activement à des activités de soutien au mouvement contre la guerre du Vietnam. Il a déclaré que la raison de la traduction de ce document était de promouvoir la compréhension des communistes belges du mouvement révolutionnaire juste au Vietnam.

« Je participe à ce cours sur la pensée Hô Chi Minh pour mieux comprendre sur lui, un grand révolutionnaire que je respecte et qui m’inspire », confie Wiebe Eekman.

Pensée Hô Chi Minh, source inépuisable d'inspiration

Jeunes vivant en Bretagne, au nord-ouest de la France, à près de 700 km de Bruxelles, Marwan Zbib et Leo Galliou se sont inscrits à ce cours pour comprendre « comment le Parti communiste du Vietnam (PCV) a été fondé et comment il a fonctionné, est cultivé et devient fort actuellement ».

«Les journaux français parle du Vietnam mais je ne comprends pas très bien le socialisme que poursuit ce pays. Ce cours m’a appris beaucoup et je le trouve très intéressant », souligne Marwan Zbib.

« C’est intéressant aussi pour moi de comprendre que la pensée Hô Chi Minh prend la racine du peuple, de la lutte pour l’indépendance nationale et de l’établissement du socialisme », ajoute pour sa part Leo Galliou.

En tant que l'une des étudiants les plus âgées de la classe, la Belge Leen Swinnent, 67 ans, confie « très excitée » d'avoir trouvé la "vérité" dans la pensée Hô Chi Minh.

« Je suis impressionnée quand Hô Chi Minh qui était à Paris et qui a lancé l’appel pour la grande union dans la grande famille vietnamienne. Je connais la guerre du Vietnam mais je ne connais pas la pensée Hô Chi Minh. Grâce à ce cours, j’ai beaucoup appris du peuple vietnamien. Je suis profondément émue en regardant les images de femmes participant aux cours d’alphabétisation du soir ou portant des armes et se cachant dans des tunnels sombres pour rejoindre la lutte pour l'indépendance et la liberté nationales », confie-t-elle.

Quant à Antoine Bertulot, un Belge s’intéressant au socialisme, il souligne que toute personne dans le monde qui lutte pour la liberté ou pour le socialisme peut s'inspirer de la pensée Hô Chi Minh et de l'expérience du peuple vietnamien.

« Nous sommes des militants en Belgique et nous luttons pour le socialisme en Belgique et en Europe, et on peut s'inspirer de la pensée Hô Chi Minh parce que Hô Chi Minh a appliqué les principes du marxisme-léninisme. Pour le Vietnam de façon originale et ici, nous voulons appliquer ces mêmes principes pour la révolution socialiste en Europe », explique Antoine Bertulot.

« Hô Chi Minh était un un intellectuel, mais il est allé au contact des travailleurs, des paysans. Et ça, je pense que quelque chose qu'on peut faire chacun dans nos pays, aller vraiment au contact du peuple, être comme un poisson dans l'eau, dans le peuple », ajoute-t-il.

Expliquant pourquoi le sujet de la pensée Hô Chi Minh et du socialisme vietnamien a été inscrit au programme de cette année, Maxence Staquet, recteur de l'Université marxiste, souligne qu'en Belgique et en Europe, très peu de journaux parlent du Vietnam. Lui-même n'a connu le Vietnam qu'à travers les guerres, mais actuellement, le Vietnam se développe très rapidement et a obtenu de nombreuses réalisations dans la lutte contre la pauvreté et la garantie de l’égalité sociale. Par conséquent, l'école veut promouvoir la manière de construire le socialisme au Vietnam, qui est initiée et dirigée par le Président Hô Chi Minh.

"Avec l'intérêt et l'enthousiasme des étudiants, le sujet sur le Vietnam continuera d'être mis à jour dans les prochains programmes de formation de notre université ", affirme Maxence Staquet.