Un couple vietnamien aux Championnats du monde de danses latines

Le couple Pham Trung Hoa -Nguyen My Trang. Photo: thethaovanhoa.vn

Le couple Pham Trung Hoa - Nguyen My Trang représentera le Vietnam aux Championnats du monde de danses latines - senior II, organisés par la Fédération mondiale de danse sportive (WDSF), les 1er et 2 juin à Brême, en Allemagne, selon la Fédération de gymnastique du Vietnam.

Les deux athlètes vietnamiens affronteront près de 100 couples de danseurs de divers pays et territoires. Ils concourront dans cinq disciplines : Samba, Chacha, Rumba, Pasodoble et Jive.

Il s'agit de la plus grande compétition annuelle de la WDSF pour les couples de danseurs professionnels d'âge moyen, où un danseur a plus de 45 ans et l'autre plus de 40 ans.

Pham Trung Hoa et Nguyen My Trang sont actuellement classés 110ème dans le monde selon le classement de la WDSF dans la catégorie d'âge moyen.

Le Thi Hoang Yen, directrice adjointe de l'Autorité des sports du Vietnam, a exprimé son soutien enthousiaste à Pham Trung Hoa et Nguyen My Trang. Leur participation à ce tournoi mondial est à la fois une opportunité de compétition et d'échange international et de développement des danses latines, tout en promouvant l'amour du sport auprès des personnes de tous âges. -VNA/VI