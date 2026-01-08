Un chercheur chinois salue la politique extérieure proactive et équilibrée du Vietnam

Le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan (Chine). Photo : VNA

Dans un contexte marqué par l’affirmation croissante du rôle et du statut du Vietnam dans la région et sur la scène internationale, sa politique extérieure est jugée proactive, substantielle et porteuse de résultats concrets.



C’est l’évaluation du professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan (Chine), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin, à la veille du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Selon l’expert chinois, les activités diplomatiques du Vietnam ont gagné en dynamisme et en profondeur ces dernières années, avec une augmentation notable tant de la fréquence que de la portée des échanges et des contacts internationaux. Depuis 2015, la multiplication des visites et contacts de haut niveau ainsi que l’élargissement des cadres de coopération bilatérale et multilatérale témoignent de la détermination des dirigeants vietnamiens à consolider et à élargir les relations extérieures du pays.



Au niveau régional, le Vietnam accorde une priorité diplomatique à ses pays voisins, en maintenant et développant de manière stable ses relations avec le Laos, le Cambodge et la Chine, tout en adoptant une approche souple et équilibrée à l’égard des grandes puissances. Le fait que la Chine et les États-Unis soient aujourd’hui des partenaires stratégiques intégraux du Vietnam génère des bénéfices concrets sur les plans économique, politique et sécuritaire, tout en renforçant la position du pays dans une architecture régionale en constante évolution.



Au sein de l’ASEAN, le Vietnam affirme également son rôle à travers une participation active aux mécanismes de coopération, tout en proposant de manière proactive des initiatives et des idées sur les questions régionales.



Sur le plan mondial, l’élection du Vietnam à plusieurs mécanismes importants des Nations unies, notamment au Conseil des droits de l’homme, illustre la reconnaissance internationale de ses avancées socio-économiques, ainsi que de ses efforts en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme.



En conclusion, le professeur Zhu Chenming souligne que le Vietnam demeure fidèle à sa ligne diplomatique d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, contribuant ainsi à la création d’un environnement international favorable au développement durable du pays. -VNA/VI