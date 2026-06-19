Un chef d’orchestre finlandais et une altiste vietnamienne à l’affiche de l’Opéra de Saïgon

Le chef d’orchestre finlandais Kalle Kuusava et l’altiste vietnamienne Pham Vu Thien Bao se produiront lors d’un concert exceptionnel à l’Opéra de Saïgon le 20 juin.

Le chef d'orchestre finlandais Kalle Kuusava dirigera le concert célébrant les grands compositeurs Tchaïkovski, Moussorgski et Bartók à l'Opéra de Saïgon le 20 juin. (Photo : Courtoisie de HBSO)

Le programme mettra à l’honneur des chefs-d’œuvre de trois grands compositeurs européens : les Russes Piotr Ilitch Tchaïkovski et Modeste Moussorgski, ainsi que le Hongrois Béla Bartók.



La soirée s’ouvrira avec l’Ouverture-fantaisie Roméo et Juliette de Tchaïkovski, composée en 1869. Remaniée à deux reprises, en 1870 puis en 1880, cette œuvre emblématique traduit avec force et lyrisme la tragique histoire d’amour imaginée par William Shakespeare. Elle sera interprétée par l’Orchestre symphonique du Théâtre de ballet et d’opéra de Hô Chi Minh-Ville (HBSO).



Pham Vu Thien Bao, altiste solo de l’Orchestre symphonique du HBSO, interprétera ensuite le Concerto pour alto de Béla Bartók, l’une des dernières œuvres du compositeur hongrois. Cette partition, empreinte des traditions musicales d’Europe centrale et orientale, met particulièrement en valeur les sonorités chaleureuses et expressives de l’alto.



Diplômé d’un master d’alto avec les félicitations du jury en 2013, Pham Vu Thien Bao a ensuite obtenu le Diplôme d’Artiste Interprète du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions en France et s’est produit avec des ensembles prestigieux tels que le London Symphony Orchestra et l’Orchestre de l’Opéra et Ballet national du Vietnam. Il a également collaboré avec des chefs d’orchestre renommés, dont François-Xavier Roth et Tetsuji Honna.



La seconde partie du concert sera consacrée à Tableaux d’une exposition, célèbre suite de Modeste Moussorgski inspirée par une exposition des œuvres du peintre et architecte russe Viktor Hartmann. Composée à l’origine pour piano en 1874, cette œuvre évoque musicalement dix tableaux de l’artiste. L’Orchestre symphonique du HBSO en interprétera la version orchestrale réalisée par le compositeur français Maurice Ravel.



Le concert sera dirigé par Kalle Kuusava, lauréat du Concours européen de direction d’orchestre d’Oslo en 2013 et du Concours Evgeny Svetlanov à Paris en 2014.



Titulaire d’un master en direction d’orchestre de l’Académie norvégienne de musique d’Oslo, Kalle Kuusava a travaillé à l’Opéra national de Norvège de 2008 à 2018 ainsi qu’à l’Opéra de Zurich durant la saison 2007-2008.



Reconnu pour sa polyvalence et sa passion, il s’est illustré dans les domaines de l’opéra, de la musique symphonique et du ballet. Au fil de sa carrière, il a dirigé de nombreuses formations et institutions prestigieuses, notamment l’Opéra national de Finlande, le Ballet de Monte-Carlo, l’Orchestre philharmonique national de Russie, l’Orchestre de l’Opéra national du Pays de Galles ainsi que le HBSO.



Le concert débutera à 20h00 à l’Opéra de Saïgon, situé au 7, place Lam Son, dans le quartier de Sai Gon de Hô Chi Minh-Ville. - VNA/VI