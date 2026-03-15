Un cadre juridique stable inspire confiance aux investisseurs : KOCHAM

Actuellement, environ 10 000 entreprises coréennes sont implantées au Vietnam, contribuant de manière significative au développement industriel, à la croissance du secteur manufacturier et à l'expansion des exportations. Photo : VGP

« Du point de vue des entreprises, les éléments les plus importants d’un environnement des investissements sont la cohérence des politiques, la clarté juridique et la prévisibilité. Les décisions d’investissement s’inscrivent dans une perspective de long terme ; par conséquent, un cadre juridique stable inspire confiance aux investisseurs », a déclaré Ko Tae-yeon, président de la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM).



S’exprimant auprès du Portail du gouvernement vietnamien (VGP) à l’occasion des prochaines élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, Ko Tae-yeon a déclaré que l’Assemblée nationale joue un rôle crucial dans la définition de l’orientation politique et du cadre juridique du Vietnam, alors que le pays poursuit sa transformation économique et son intégration mondiale.



Dans le cadre des opérations commerciales, des facteurs tels que l’efficacité administrative, la clarté des informations réglementaires et la cohérence de l’interprétation des politiques peuvent également influencer l’environnement d’investissement.



La poursuite des efforts visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel consolidera la position du Vietnam comme destination fiable et attractive pour les investisseurs internationaux.



Les décisions d’investissement s’inscrivent dans une perspective de long terme ; par conséquent, un cadre juridique stable inspire confiance aux investisseurs.



Une forte synergie pour la coopération industrielle bilatérale



Ko Tae-yeon a estimé que le Vietnam a connu un développement économique remarquable depuis le Dôi moi (Renouveau) et est devenu un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales. Une croissance économique stable, une politique d’investissement ouverte et sa position stratégique en Asie continuent de faire du Vietnam une destination d’investissement attractive.



Actuellement, près de 10.000 entreprises sud-coréennes sont implantées au Vietnam et contribuent significativement au développement industriel, à la croissance du secteur manufacturier et à l’expansion des exportations.



Outre les investissements, la République de Corée et le Vietnam ont également bâti un partenariat commercial solide. Les échanges bilatéraux entre les deux pays ont atteint environ 94,6 milliards de dollars américains, témoignant de l’ampleur de la coopération économique entre les deux économies. Les deux pays œuvrent également à atteindre l’objectif de 150 milliards de dollars américains d’échanges bilatéraux d’ici 2030, notamment dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, les écrans, les capteurs et les produits chimiques.



Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de son développement. Au-delà de son rôle de base manufacturière, le pays se concentre de plus en plus sur la modernisation industrielle, la transformation numérique et une croissance tirée par l’innovation. L’alliance du potentiel de croissance du Vietnam et de l’expertise des entreprises coréennes en matière de production et de technologie peut créer une forte synergie pour la prochaine étape de son développement industriel.



Dans ce contexte, le Vietnam évolue, passant d’une simple base de production à un partenaire industriel stratégique au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales. La coopération entre les entreprises coréennes et vietnamiennes devrait ainsi se renforcer dans les années à venir.

Ko Tae-yeon, président de la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM). Photo : VGP

Vers des industries à plus forte valeur ajoutée



Le Vietnam joue déjà un rôle important dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans le secteur manufacturier. Avec la poursuite du développement économique, la prochaine étape consistera à renforcer la compétitivité industrielle par l’innovation et le progrès technologique.



Dans ce processus, la modernisation des capacités de production grâce à l’industrie intelligente et aux technologies numériques constituera une étape importante.



Le développement d’une main-d’œuvre industrielle qualifiée sera également essentiel pour soutenir la croissance des industries de pointe.



Un autre facteur important est le maintien d’une communication étroite entre le gouvernement et le monde des affaires. Lorsque les politiques reflètent les réalités de l’industrie, les entreprises peuvent investir avec plus de confiance et développer leurs activités.



Les entreprises sud-coréennes ont acquis une expérience considérable en matière de production, de technologie et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, et il existe un fort potentiel de coopération dans des domaines tels que l’industrie intelligente, les technologies numériques, la transition énergétique et l’innovation industrielle.



La République de Corée est depuis longtemps l’un des principaux partenaires d’investissement du Vietnam. De nombreuses entreprises coréennes considèrent le Vietnam non seulement comme une base de production, mais aussi comme une destination d’investissement stratégique à long terme.



Outre l’attraction de nouveaux investissements, il est également important de créer un environnement où les entreprises qui ont déjà investi au Vietnam puissent continuer à croître et à moderniser leurs secteurs d’activité.



Ko Tae-yeon a déclaré que, du point de vue des entreprises implantées sur le terrain, des facteurs tels que l’efficacité administrative, la clarté des informations politiques et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée demeurent des considérations essentielles. Dans certains secteurs, on espère également une simplification des procédures d’administration fiscale et de remboursement.



Au cours des trente dernières années, les entreprises sud-coréennes ont joué un rôle majeur dans le développement industriel du Vietnam, notamment dans le secteur manufacturier. Fortes de cette expérience, elles disposent d’un potentiel considérable pour approfondir leur coopération grâce au partage des connaissances et à la collaboration industrielle dans des secteurs émergents tels que les hautes technologies, la transformation numérique, les infrastructures et l’énergie.



La poursuite des progrès dans ces domaines encouragera non seulement de nouveaux investissements coréens, mais permettra également aux investisseurs déjà présents d’étendre leurs activités et de se tourner vers des industries à plus forte valeur ajoutée au Vietnam. – VNA/VI