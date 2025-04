Un biologiste vietnamien parmi les lauréats du Prix de la conservation de Francfort

Le Dr Hà Thang Long, vice-président et directeur exécutif de Vietnam Conservation, a été récompensé par le Prix de la conservation de Francfort (prix Bruno H. Schubert) dans la catégorie «Conservation appliquée de la nature », le prix environnemental privé le mieux doté d’Allemagne.

Le Dr Hà Thang Long est chef de projet pour la Société zoologique de Francfort au Vietnam. Depuis onze ans, ce biologiste s’implique activement dans la création d’une réserve de biosphère (la réserve de biosphère de Kon Hà Nung a été reconnue par l’UNESCO en 2021).

Il est également le fondateur du Centre de conservation de la biodiversité GreenViet et l’un des principaux chercheurs sur les langurs au Vietnam. Il contribue à la protection et à la conservation de la population de doucs à pattes grises (Pygathrix cinerea), une espèce de primate en danger critique d’extinction (CR) présente uniquement au Vietnam, et de doucs à pattes rouges (Pygathrix nemaeus), une espèce menacée, dans la région du centre et des hauts plateaux du centre.

Le Dr Hà Thang Long a contribué à la formation de centaines d’étudiants à la recherche sur la biodiversité dans la région, en organisant des études de terrain dans le parc national de Kon Ka Kinh, dans la province de Gia Lai.

La Fondation Bruno H. Schubert a décerné trois prix internationaux à Joji Cariño, au Dr Rosie Trevelyan et au Dr Hà Thang Long, qui ont été récompensés dans les catégories Prix international pour l’enseignement, la recherche et la conservation appliquée de la nature.

Les trois institutions partenaires de la Fondation Bruno H. Schubert – l’Université Goethe de Francfort, la Société zoologique de Francfort et la Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Société Senckenberg pour la recherche sur la nature) – ont choisi les lauréats en reconnaissance de leurs réalisations en matière de protection de la biodiversité dans la recherche et l’enseignement, ainsi que dans la conservation appliquée de la nature et la protection de l’environnement.

Le Prix de la conservation de Francfort est doté d’un montant total de 45.000 euros, à partager entre les trois scientifiques de renom.

La réserve où travaille le médecin vietnamien représente une étape importante dans la conservation de la nature au Vietnam et contribue grandement à la préservation de la biodiversité unique du Vietnam.

Le travail du Dr Hà Thang Long a non seulement contribué à la création de la zone protégée, mais a également permis de lancer de nombreux projets de conservation de la nature dans le pays, ayant ainsi un impact durable sur le développement de la conservation de la nature au Vietnam, selon la fondation.

«Nous sommes fiers de rendre hommage à ces personnalités exceptionnelles, dont l’engagement inspire au-delà des frontières et appelle les générations futures à agir», a déclaré Gabriele Eick, présidente du conseil d’administration de la Fondation Bruno H. Schubert.

«Depuis plus de quatre décennies, le Prix Bruno H. Schubert récompense des personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la protection de la biodiversité à l’échelle mondiale», a-t-il indiqué.

«La cérémonie de remise des prix de cette année, qui en est à sa 33e édition, témoigne non seulement d’une remarquable constance, mais souligne également une fois de plus la portée internationale de notre cause. Nos lauréats viennent du monde entier ; ils œuvrent dans des contextes culturels, politiques et écologiques très différents, mais partagent un objectif commun : la préservation de nos ressources naturelles, fondement de nos vies», a ajouté Gabriele Eick.

«Des noms tels que Jacques-Yves Cousteau, Kristine McDivitt Tompkins, Loki Schmidt, John et Terese Hart, et Klaus Töpfer illustrent l’excellence et la diversité de cet engagement. En tant que fondation, nous sommes fiers de décerner ce prix à des personnalités dont le travail rayonne bien au-delà des frontières nationales, envoyant ainsi un signal fort en faveur de la coopération internationale pour la protection de la nature.»

Le Dr Hà Thang Long, 49 ans, a déclaré que la sensibilisation à l’importance de la biodiversité dans les parcs nationaux et les réserves naturelles serait un bon moyen pour le Vietnam de maintenir son objectif de protection de la nature et de la faune.

«L’éducation permettra progressivement de comprendre l’importance de la protection de la nature et de la faune», a-t-il souligné.

En 2009, la Société zoologique de Francfort a lancé le Programme de conservation des primates du Vietnam, grâce auquel elle a financé des recherches sur la biodiversité et les langurs menées par l’Université des sciences et de l’éducation de Dà Nang. – VNA/VI