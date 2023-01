Un bilan socio-économique positif en 2022 malgré les défis internes et externes

2022 a été une année pleine de défis. Sous la direction du Parti et avec la devise « Solidarité, discipline, adaptation proactive, sécurité et efficacité, redressement et développement », le gouvernement et l'ensemble du pays ont fermement surmonté les difficultés, obtenant de nombreux résultats positifs dans tous les domaines et jetant les bases pour le développement pour 2023 et les années suivantes.

Transformation des produits aquatiques pour les exportations. Photo : VNA

Grâce à des efforts inlassables, la situation socio-économique en 2022 a obtenu des résultats importants et assez complets. L'épidémie de COVID-19 a été bien contrôlée. La macroéconomie restait stable. L'inflation a été maîtrisée. De grands équilibres sont garantis.

Plus précisément, la croissance du PIB en 2022 a atteint 8,02 % contre 6 à 6,5 % comme prévu ; l'inflation a été maîtrisée à moins de 4 % ; le total des investissements directs étrangers réalisés a été d'environ 21 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 8% par rapport à 2021.

Selon le Département général des Douanes, le commerce extérieur du pays a atteint 750 milliards de dollars, en hausse de 12,18%. Il s'agit d'un résultat impressionnant dans le contexte de ralentissement de la croissance de l'économie mondiale, d'inflation et de hausse du coût de la vie.

Les secteurs économiques ont connu une bonne croissance. La production de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture s'est développée de manière stable ; la production industrielle en 11 mois a augmenté de 8,6%. Le commerce et les services se sont rapidement redressés, les ventes au détail totales de biens et services de consommation ont crû de 20,5 %. Le nombre des nouvelles entreprises s'est chiffré à 195.000, soit une hausse de 33 % par rapport à la même période de l'an dernier.

De nombreux pays, organisations internationales et institutions financières continuent d’apprécier hautement les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de ses politiques macroéconomiques, sa stabilité financière et ses efforts pour surmonter les chocs extérieurs afin d'obtenir de bons résultats socio-économique.



Selon l’Indice mondial de l’innovation 2022, le Vietnam se classe 48e parmi 132 économies, dans le Top 50, deuxième parmi 36 économies à revenu intermédiaire et 10e des 17 économies en Asie du Sud-Est et en Océanie.

Les trois principales agences de notation de crédit au monde, Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch Ratings, ont évalué positivement la note de crédit du Vietnam. Le 6 septembre, Moody’s a relevé de Ba3 à Ba2 sa note de crédit à long terme de Ba3 à Ba2, avec "perspective stable". Le Vietnam est le seul pays de l’Asie-Pacifique et l’un des quatre pays au monde dont la note de crédit a été remontée par Moody’s.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente de la CE Ursula von der Leyen. Photo : VNA

Parallèlement à la reprise et au développement économiques, la sécurité sociale a été assurée et la vie des habitants s'est encore améliorée. La sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociaux ont été maintenus, de même que la défense et la sécurité nationales. Les activités extérieures et l’intégration internationale ont été multipliées de manière substantielle et efficace. Le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale ont continué d’être consolidés et rehaussés.



Avec la devise "ne laisser personne de côté", cette année, le gouvernement a dépensé environ 87.000 milliards de dongs pour soutenir près de 56 millions de personnes et d'employés, et plus de 730.000 employeurs touchés par l'épidémie de COVID-19. Le gouvernement a pris de manière rapide des régimes et des politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, et des politiques d'assistance sociale, d'assurance sociale, d'assurance maladie et d'assurance chômage. Le gouvernement a également accordé une attention particulière à la réduction durable de la pauvreté, le taux de familles démunies ayant chuté d'un point de pourcentage, le nombre de districts pauvres ayant diminué de 4-5%...

Avec la décision de rouvrir ses frontières au tourisme international à partir du 15 mars, le Vietnam a organisé avec succès des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31). La délégation sportive vietnamienne a remporté de nombreuses médailles et de bon résultats, contribuant à promouvoir l'image d'un Vietnam amical, sûr, plein de vitalité et en forte reprise après la pandémie.

La situation mondiale en 2023 devrait connaître des évolutions rapides, complexes, pleines de difficultés et de défis. Fort des succès obtenus en 2022, le gouvernement vietnamien est déterminé à mettre en œuvre efficacement sa devise "Solidarité et discipline ; courage et souplesse ; innovation et créativité ; ponctualité et efficacité", afin d'unir le Parti, l'armée et le peuple pour tisser les victoires. -VNA/VI