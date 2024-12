Un bel éventail de saveurs vietnamiennes au Festival Halal de Melaka en Malaisie

Au Festival Halal de Melaka 2024 en Malaisie (Melaka International Halal Festival 2024 - MIHF), du 20 au 22 décembre, le Bureau commercial du Vietnam en Malaisie a fait forte impression avec ses offres d'aliments et de boissons aux normes halal, en particulier des produits à base de café.

Ngo Quang Hung, premier secrétaire du Bureau commercial du Vietnam en Malaisie, a dit qu'environ 1.000 entreprises vietnamiennes détiennent désormais des certifications halal pour plus de 3.000 produits, ajoutant que la haute teneur en caféine et l'arôme distinctif du café vietnamien en font un produit de prédilection de nombreux consommateurs locaux.

Les produits d'exportation phares du Vietnam, tels que le riz, le thé, la noix de cajou, le café, le poivre et les produits de la mer, répondent parfaitement aux exigences halal et aux préférences gustatives des consommateurs musulmans, ouvrant ainsi de vastes perspectives de développement sur ces marchés, a-t-il noté.

Placé sur le thème « Optimiser l'industrie halal », à côté du pays hôte, l’événement a réuni des exposants de huit autres pays, à savoir le Vietnam, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, l'Iran, Singapour, le Japon, le Bangladesh et la Namibie. Avec ses 350 stands, le festival a offert un panorama complet de l'industrie halal, des produits alimentaires et boissons aux soins de beauté en passant par la mode et les produits pharmaceutiques. Les visiteurs ont pu découvrir une multitude de solutions répondant aux besoins spécifiques des consommateurs musulmans.. –VNA/VI