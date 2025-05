Un beau spectacle en l'honneur du 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh

Les plus hauts dirigeants du pays se sont retrouvés dimanche soir 18 mai sur la place Ba Dinh de Hanoï à l'occasion d'un grand spectacle marquant le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 – 19 mai 2025).

L'événement a été organisé par la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation et et de mobilisation de masse du Parti, en coordination avec la Télévision du Vietnam, le Comité populaire de Hanoï, le Commandement de la garde du Mausolée du Président Hô Chi Minh, la société Netmedia et d'autres partenaires.

"Il est Hô Chi Minh", un beau spectacle en l’honneur du 135e anniversaire du grand leader. Photo: VNA

Divisé en trois chapitres, le spectacle a mis en lumière le parcours exceptionnel du leader révolutionnaire depuis son enfance jusqu’à la valorisation de son héritage.

Entre chants et danses, pièces de théâtre et projection 3D mapping, ce mélange de tradition et de modernité a rendu un hommage vibrant au Président Hô Chi Minh et inspiré les générations suivantes à suivre son exemple dans la construction nationale actuelle. -VNA/VI