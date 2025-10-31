Un avion russe transporte 29 tonnes d’aide d’urgence pour Huê

Dans la matinée du 30 octobre, un avion militaire de la Fédération de Russie a atterri à l’aéroport international de Nôi Bài à Hanoï, acheminant 29 tonnes d’aide humanitaire du gouvernement russe aux habitants de la ville de Huê, touchés par les récentes pluies et inondations.

L’aide comprend 58 bateaux de sauvetage et de travail, 1 000 ensembles de vaisselle, 1 000 couvertures, 1 000 ensembles de literie, 55 tentes ainsi qu’une grande quantité de denrées alimentaires en conserve, pour un poids total d’environ 29 tonnes.

Le lot d’aide a été transporté à bord du vol spécial SUM 9121 du ministère russe des Situations d’urgence. -VNA/VI