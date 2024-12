Un avion produit au Vietnam présenté au salon international de la Défense du Vietnam 2024

Le TP-150, premier avion fabriqué entièrement au Vietnam, sera présenté en exclusivité au salon international de la Défense du Vietnam 2024 (Vietnam International Defense Exhibition 2024), du 19 au 22 décembre à Hanoï.

Fruit d'une collaboration italo-vietnamienne, le TP-150, conçu par Flying Legend Italy et assemblé dans l'usine de Flying Legend Vietnam dans la province de Vinh Phuc, répond à des normes militaires rigoureuses.

Tran Hai Dang, président du conseil d'administration de Flying Legend Vietnam, est fort de près de trois décennies d'expérience dans le secteur aéronautique, notamment dans l'entretien, la conception et la formation des pilotes. À 50 ans, il a lancé un nouveau défi : produire le TP-150, un avion d'entraînement militaire qui marque une étape importante pour l'industrie aéronautique vietnamienne.

Selon Nguyen Hoai Nam, l'un des pères fondateurs du projet TP-150, si cet avion est utilisé dans la formation de pilotes au Vietnam, il contribuera à moderniser la flotte et à renforcer la capacité de formation des pilotes d'avions du pays.

Doté d'un moteur de 150 chevaux, le TP-150 peut atteindre une vitesse de près de 300 km/h et voler en continu pendant 6,5 heures, grâce à ses réservoirs auxiliaires. Ses performances exceptionnelles lui permettent d'effectuer des vols acrobatiques complexes et des démonstrations aériennes. Lorsqu'il est équipé de caméras optiques infrarouges et de radars à synthèse d'ouverture, le TP-150 peut effectuer des missions de patrouille frontalière ou de surveillance côtière. –VNA/VI