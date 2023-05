Un atelier présente les activités révolutionnaires du président Ho Chi Minh en Russie

L’antenne de l'Association d'amitié Vietnam- Russie de Hanoï a organisé le 12 mai un atelier sur les activités révolutionnaires du président Ho Chi Minh en Russie et au site historique de Da Chong (K9), dans le district de Ba Vi, à Hanoï.

L'événement faisait partie des célébrations du 133e anniversaire de naissance du défunt dirigeant (19 mai) et du 100e anniversaire de sa première venue en Russie (30 juin).

S'exprimant lors de l'événement, le président de l’antenne de l'Association d'amitié Vietnam-Russie de Hanoï Duong Hoai Nam, a déclaré qu'au cours des années de recherche d'une voie pour le salut national et de conduite de la lutte du peuple vietnamien pour la libération et la construction nationales, Nguyen Ai Quoc, connu plus tard en tant que président Ho Chi Minh , était allé à près de 60 pays à travers le monde. Parmi eux, l'Union soviétique était l'endroit où il a passé le plus de temps.

L'Union soviétique avait occupé une position et une influence importantes dans sa vie révolutionnaire, a-t-il ajouté.

Cinq ans après le succès de la révolution vietnamienne en 1945, l'Union soviétique était devenue l'un des premiers pays au monde à reconnaître et à établir officiellement des relations diplomatiques avec le Vietnam le 30 janvier 1950, a déclaré Duong Hoai Nam.

Lors de l'événement, les délégués ont écouté des discours et des analyses sur les grandes contributions du défunt dirigeant vietnamien, les activités de sa première visite en Union soviétique et les années suivantes, et le processus de préservation de son corps au site K9.-VNA/VI