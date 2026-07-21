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Un an après la mise en place de l’administration à trois niveaux

La transformation numérique est devenue le socle du fonctionnement du nouvel appareil administratif.

 

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À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet), des spectacles artistiques sont organisés dans tout le Vietnam afin d’honorer les héros tombés pour la Patrie, les invalides de guerre, les anciens combattants et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, tout en transmettant aux jeunes générations la tradition de reconnaissance et de patriotisme.
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