Un accord Vietnam–Allemagne pour la formation de ressources humaines qualifiées

Le 17 avril à Berlin, l’Université vietnamienne CMC et la Schools of Next Practices (S-Next) de l’université allemande Steinbeis ont signé un protocole d’accord (MoA) portant sur l’éducation et la formation de personnels hautement qualifiés.

Cérémonie de signature. Photo : VNA

La cérémonie s’est déroulée en présence du recteur de CMC, le professeur associé et docteur Nguyen Thanh Tung, du directeur général du système éducatif Steinbeis, le professeur et docteur Mario Vaupel, et de l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh.



Les deux parties entendent déployer au Vietnam le modèle allemand de formation pratique et établir une coopération à long terme, incluant la création d’un centre de transfert, des programmes de master conjoints, le renforcement de la recherche en intelligence artificielle et en cybersécurité, ainsi que le développement d’un écosystème de formation numérique.



l’ambassadeur Nguyen Dac Thanh a souligné qu’il s’agit d’une étape importante dans la stratégie d’internationalisation de l’Université CMC dans un contexte de transformation rapide de l’économie du savoir et des technologies. Il a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Allemagne accompagnera cette coopération afin qu’elle produise des résultats concrets pour les systèmes éducatifs des deux pays.



Le professeur et docteur Mario Vaupel a qualifié cet accord de socle d’une coopération durable, visant à développer des modèles éducatifs modernes où la théorie académique trouve une application concrète - une philosophie partagée par les deux institutions.



De son côté, le professeur associé et docteur Nguyen Thanh Tung a affirmé que les étudiants bénéficieront de cursus internationaux et de stages au sein du réseau européen de Steinbeis. Ce partenariat, en adéquation avec les exigences de l’Industrie 4.0, illustre pleinement la dynamique de la diplomatie éducative dans le cadre du partenariat stratégique bilatéral.



Fondé en 1971 à Stuttgart, Steinbeis constitue aujourd’hui un grand réseau européen de transfert technologique, avec plus de 1.000 centres, 6.000 experts et 10.000 projets menés chaque année dans le monde. -VNA/VI