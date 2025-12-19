Un « grand chantier » national : 234 projets lancés et inaugurés dans l’ensemble du pays

À 9 heures le 19 décembre, les cérémonies de lancement des travaux, d’inauguration et de mise en service technique de 234 projets et ouvrages d’envergure, organisées à l’occasion du XIe Congrès national d’émulation patriotique et du XIVe Congrès national du Parti, se tiennent simultanément dans les 34 villes et provinces à travers le pays.



Selon le ministère de la Construction, cet ensemble comprend 148 projets nouvellement lancés et 86 ouvrages inaugurés ou mis en service technique, dont 38 projets relevant des ministères et secteurs, 39 projets portés par des groupes et sociétés générales, et 157 projets placés sous la tutelle des autorités locales.



L’investissement total de ces projets et ouvrages dépasse 3,4 millions de milliards de dongs, dont plus de 627.000 milliards de dongs de capitaux publics (soit 18 %), le reste provenant de sources hors budget de l’État, estimées à environ 2,79 millions de milliards de dongs (82 %).



Selon le programme, les cérémonies sont organisées en présentiel et en visioconférence, avec 79 points de connexion à l’échelle nationale, symbolisant le 79e anniversaire de la Journée de la Résistance nationale (19 décembre 1946). Le point central est établi à la cérémonie de lancement du projet d’investissement pour la construction du Quartier urbain sportif olympique, organisée dans la commune de Thuong Phuc, sous la tutelle du Comité populaire de la ville de Hanoï.



Toujours selon le ministère de la Construction, plusieurs projets majeurs sont lancés à cette occasion, notamment le Quartier urbain sportif olympique à Hanoï, avec un investissement total de 925.000 milliards de dongs ; le projet composant n°1 de la ligne ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong (3.299 milliards de dongs) ; l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge (855.000 milliards de dongs) ; le projet de production de rails ferroviaires et d’aciers spéciaux à Dung Quat (10.000 milliards de dongs) ; l’autoroute Tan Phu – Bao Loc (18.000 milliards de dongs) ; le complexe touristique et de services haut de gamme à Van Don (51.000 milliards de dongs) ; le premier tronçon du métro urbain dans la zone administrative spéciale de Phu Quoc (8.950 milliards de dongs) ; ainsi que le Centre de la jeunesse à Ho Chi Minh-Ville (2.240 milliards de dongs).

Perspective de l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge. Photo : Quang Phong

Parallèlement, plusieurs ouvrages majeurs sont inaugurés ou mis en service technique, dont le tronçon principal de l’autoroute Nord–Sud à l’Est reliant Can Tho – Hau Giang – Ca Mau ; l’Hôpital général international de Hue ; ainsi que l’ouverture du premier vol relevant du projet de l’Aéroport international de Long Thanh (première phase).



Selon le ministre de la Construction, Tran Hong Minh, à l’occasion du 19 décembre, l’ensemble du pays achève et met en service technique 3.513 km d’autoroutes (dont 3.188 km de tracés principaux et 325 km de voies d’accès). D’ici la fin de l’année 2025, seront achevés un total de 3.813 km (3.345 km de tracés principaux et 458 km de voies d’accès).



Outre les projets relevant du secteur des transports, de nombreux ouvrages et projets dans d’autres domaines sont également concernés par ces lancements et inaugurations, notamment l’industrie, les zones urbaines, les infrastructures techniques et civiles, ainsi que le logement social, la culture, l’éducation, l’agriculture, la défense, le sport et la santé.



L’achèvement et la mise en exploitation de nombreux projets majeurs de transport, d’urbanisme et d’infrastructures techniques créeront une nouvelle dynamique de développement. Des infrastructures synchronisées permettront non seulement d’améliorer la connectivité, de réduire les temps de transport et les coûts logistiques, mais aussi d’élargir les perspectives d’attraction des investissements, de renforcer la connectivité régionale, d’améliorer la qualité de vie de la population et de consolider la compétitivité de l’économie nationale.-VNA/VI