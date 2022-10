UIP 45 : Propositions du Vietnam pour promouvoir l'égalité des sexes

Le Vietnam a proposé de perfectionner les systèmes juridiques nationaux et internationaux afin de créer un corridor juridique pour promouvoir l'égalité des sexes, lors d'une session plénière de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP 145).

La délégation vietnamienne dirigée par Vu Hai Ha, président de la Commission des Effaires extérieures de l'Assemblée nationale a participé du 12 au 15 octobre à l'UIP 145 et aux réunions connexes.

Vu Hai Ha, président de la Commission des Effaires extérieures de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Lors de la session plénière, Vu Hai Ha a également suggéré de faire entendre la voix des femmes et de les faire participer aux organes législatifs et exécutifs, ainsi qu'à l'élaboration et à l'application des politiques.

Il a souligné la coopération entre l'UIP et ses parlements membres et les organisations des Nations Unies et les forums internationaux sur les femmes pour mieux garantir leurs droits.

Vu Hai Ha a noté que le Vietnam attache de l'importance à l'égalité des sexes et aux progrès des femmes, informant les participants des efforts de la législature vietnamienne pour protéger et promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

S'exprimant lors d'une discussion sur le conflit russo-ukrainien, la délégation vietnamienne a affirmé que le Vietnam suivait de près et était particulièrement préoccupé par les récents développements en Ukraine, soulignant la nécessité de respecter la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux du droit international, en particulier ceux sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre, ni l'usage de la force ni la menace d'utiliser la force dans les relations internationales.

Le Vietnam a également appelé à la fin rapide du conflit ainsi qu'à des efforts pour rétablir la paix, assurer la sécurité et la sûreté des civils et des infrastructures essentielles, et promouvoir constamment les dialogues et les négociations pour rechercher une solution pacifique, à long terme et globale conformément aux normes internationales, la loi et la Charte des Nations Unies, en tenant compte des intérêts et préoccupations légitimes des parties concernées.

Le pays a également proposé que l'UIP et ses parlements membres coopèrent activement à ces objectifs.

Outre la session plénière, la délégation vietnamienne a également assisté aux sessions des commissions de la paix et de la sécurité internationale, du développement durable, de la démocratie et des droits de l'homme, du Forum des femmes parlementaires et de l'Association des secrétaires généraux des parlements.

Elle a également rencontré le Président de l'UIP, le Secrétaire général de l'UIP, le Président des députés du Rwanda et le Président de la Chambre des représentants indonésienne, notamment pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et échanger des vues sur des questions d'intérêt commun.

La délégation vietnamienne a eu des séances de travail des représentants du Groupe de travail de l'UIP sur la science et la technologie, du Groupe de travail sur le développement durable et du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies.