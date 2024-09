Typhon Yagi: OCHA fournit une subvention au Vietnam

Des policiers aides des habitants de la commune de Phuc Khanh, district de Bao Yen, province de Lao Cai, à nettoyer leurs maisons après le typhon Yagi. Photo: VNA

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a annoncé le 20 septembre une subvention de 2 millions de dollars pour aider le Vietnam à déployer des efforts pour répondre aux ravages généralisés causés par le typhon Yagi.



Selon une annonce d'OCHA, Joyce Msuya, coordinatrice par intérim des secours d'urgence des Nations Unies (ONU), a alloué 2 millions de dollars du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) comme budget initial pour soutenir les efforts de réponse humanitaire du gouvernement du Vietnam.



L'annonce indique que cette subvention sera transférée à l'Organisation internationale pour les migrations, au Programme des Nations Unies pour le développement et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour répondre aux besoins de secours immédiats dans les provinces les plus gravement touchées que sont Yen Bai et Lao Cai.



OCHA a déclaré que la subvention servira principalement à fournir des abris d'urgence, de l'eau courante et un soutien à l'assainissement aux communautés très vulnérables.-VNA/VI